A Lamporecchio debutta il 'Trofeo Circolo Cerbaia': domenica la prima gara podistica competitiva e ludico-motoria

Domenica 29 marzo il località Cerbaia di Lamporecchio si corre la prima edizione del Trofeo Circolo Cerbaia Prima, gara podistica competitiva di km 13 e ludico motoria di km 5 e 13, organizzata dalla Montecatini Marathon con la collaborazione del Circolo Tamburini e la collaborazione tecnica della Lega Provinciale di Atletica Leggera della Uisp.

La manifestazione avrà anche il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Lamporecchio.

Il ritrovo e fissato per le ore 7,30 al Circolo in via della Resistenza, da dove alle ore 9 verrà dato il via alla gara.

Le iscrizioni per i gruppi o società termineranno alle ore 21 del giorno 27 marzo e dovranno essere inviate all’indirizzo e mail pmariotti71@gmail.com , mentre per i singoli fino ad un quarto d’ora prima della partenza.

La manifestazione si svolgerà su di un percorso con leggero dislivello che va da 20 a 120 metri con due tratti non asfaltati all’interno di Villa Rospigliosi e Percorso della Salute.

La quota iscrizione alla gara e di euro 9 per i tesserati alla Federazione Italiana di Atletica Leggera e altri enti ti promozione sportiva nazionale ,mentre per i tesserati alla Uisp la quota e euro 7 questo per quanto riguarda i competitivi per i partecipanti alla ludico motoria e di euro 7 a tutti i partecipanti pacco gara con prodotti alimentari offerti gentilmente da Neri Sottoli.it.

Saranno premiati i primi assoluti uomini,10 donne assolute, 15 veterani,5 donne veterane, 5 veterani argento uomini, 5donne veterane argento, 3 veterani oro uomini e 3 donne veterane oro e le prime 5 società con maggior numero di iscritti.

I tempi della manifestazione saranno a cura del cronometraggio della Uisp.

Per informazioni telefonare al 3938363589, oppure al numero 3756592963

Fonte: UISP COMITATO TERRITORIALE PISTOIA -Ufficio Stampa

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