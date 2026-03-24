Abbandoni dei rifiuti, il report del mese di febbraio 2026: 7 multe e 920 euro di sanzioni

Il contrasto all’abbandono dei rifiuti sul territorio comunale è un’attività che viene portata avanti mensilmente in maniera capillare dagli Ispettori ambientali di Plures Alia, in collaborazione con il personale della Polizia Municipale ed il Servizio Ambientale del Comune di Empoli. Ogni giorno, durante tutto l’anno, vengono effettuati controlli sistematici, verifiche puntuali e attività di prevenzione che interessano l’intero territorio comunale. Ma non basta.

Ormai in prossimità di cestini urbani e campane del vetro si trovano spesso depositi di sacchetti di rifiuti non correttamente differenziati come anche nei parcheggi o spazi aperti oltre ai sacchetti vengono trovati anche rifiuti ingombranti.

Nel mese di febbraio l’attenzione si è concentrata in via Carraia, viale Antiche Mura, via Rossini, via di Ponzano e in via dei Cappuccini (cimitero). Situazioni impattanti sono quelle rinvenute al cimitero dei Cappuccini e in viale di Ponzano: in entrambe le zone accumuli di rifiuti ingombranti e di vario genere.

In via Carraia, invece, un numero importante di sacchi neri e altri più piccoli con rifiuti indifferenziati e nelle restanti vie interessate dagli interventi, rifiuti domiciliari ai cestini urbani (viale Antiche Mura) e alla campana del vetro (via Rossini).

Nel dettaglio, gli Ispettori ambientali di Plures Alia hanno effettuato 176 controlli e ispezionato 391 sacchi di rifiuti. Il valore complessivo delle sanzioni elevate (7) ammonta a 920 euro. È stata altresì prodotta una relazione alla Polizia Municipale nella quale si evince il fatto che la maggioranza dei rifiuti ispezionati sono residuo non differenziabile (117 su 391).

L’ATTIVITÀ DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE – Nel mese di febbraio 2026, il nucleo edilizia ambiente della Polizia Locale Comando di Empoli ha proseguito le attività di indagine di polizia giudiziaria per risalire agli autori degli abbandoni nelle zone di via del Terrafino, via del Molin Nuovo, via Sottopoggio per San Donato e Sant'Anna. Si precisa che vengono svolte anche indagini in relazione ad abbandoni di rifiuti segnalati direttamente da cittadini che ne sono testimoni diretti.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa