Abc Castelfiorentino, i risultati delle squadre giovanili e minibasket

Tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

UNDER 17 REGIONALE

Inizia nel migliore dei modi l’avventura dei ragazzi di Alberto Ciampolini nella seconda fase valida per la Coppa Toscana, con l’ampio successo casalingo ai danni del Dlf Firenze: 80-56 il finale al PalaBetti. Gara subito indirizzata dai gialloblu, che approcciano con autorità scavando il solco già alla prima sirena (25-10), preludio al 41-23 su cui si va al riposo lungo. Al ritorno in campo un nuovo break locale fa partire i titoli di coda già alla terza sirena (64-40), così l’ultimo quarto serve soltanto a fissare il punteggio.

Prossimo impegno sabato 28 marzo alle 18 al PalaBetti contro Costone Siena.

Abc Castelfiorentino – Dlf Firenze 80-56

Tabellino: Paniccià 20, Bertelli 6, Di Carlo 8, Profeti 16, Di Vilio 8, Bufalini 2, Bianchi 2, Capuana 14, Capocchini 4, Macchi, Bellesi. All. Ciampolini. Ass. Mazzuca.

Parziali: 25-10, 16-13, 23-17, 16-16

UNDER 15 ECCELLENZA

Contro la terza della classe buona prestazione, nonostante la sconfitta, per i ragazzi di Eraldo Mazzuca, che al PalaBetti cedono il passo al Valdelsa per 77-86. Dopo una prima parte tutta in salita, e gli ospiti che scappano nel primo quarto fino a toccare il +17 a metà gara (29-46), nella ripresa i gialloblu cambiano passo, con la gara che scorre via sul botta e riposta. Una bella reazione nell’ultimo quarto, poi, riduce la forbice, riportando l’Abc sotto la doppia cifra di svantaggio alla sirena.

Prossimo impegno domenica 29 marzo alle 11:30 sul parquet dell’Invictus Livorno.

Abc Castelfiorentino – Valdelsa Basket 77-86

Tabellino: Macchi, Nardi 4, Giovannoni, Bellesi 2, Mannocci 12, Profeti 16, Faffi, Falorni 23, Muoio 4, Bertelli 16. All. Mazzuca. Ass. Ciampolini.

Parziali: 20-32, 9-14, 19-20, 29-20

ALLIEVI CSI

Tornano a sorridere i ragazzi di Claudio Calvani, che al PalaBetti si impongono su Perignano con un perentorio 76-48. Tutti in campo e tutti a segno i gialloblu, protagonisti di una prestazione corale che permette all’Abc di gestire ampiamente la gara per tutti i quaranta minuti. Dopo un ottimo avvio, infatti, i locali scavano il solco nella seconda frazione, toccando il 41-22 al riposo lungo. Un vantaggio che, nella ripresa, permette ai gialloblu di amministrare la gara senza patemi fino alla sirena.

Prossimo impegno lunedì 30 marzo alle 20 al PalaBetti contro Altopascio.

Abc Castelfiorentino – Asd Perignano 76-48

Tabellino: Anton 2, Torregrossa 4, Paniccià 15, Di Vilio 12, Bianchi 4, Capocchini 2, Barbieri 7, Galli 6, Cetti 6, Gazzarrini 8, Battaglia 3, Bargigli 4, Scherillo 3. All. Calvani. Ass. Lazzeretti.

Parziali: 21-13, 20-9, 19-17, 16-9

UNDER 13 REGIONALE

Prosegue ad Arezzo la corsa dei ragazzi di Giovanni Corbinelli, che nell’ultima giornata di andata della terza fase valida per il titolo, battono a domicilio la diretta inseguitrice chiudendo la pratica sul 62-77. Gara intensa e scoppiettante, con l’attacco castellano sugli scudi e un’ottima prestazione da parte dell’intero collettivo gialloblu. Un successo importante lontano da casa, grazie al quale l’Abc prosegue l’inseguimento alla capolista Us Livorno.

Prossimo impegno domenica 29 marzo alle 9:30 sul campo di Pescia.

Sba Arezzo – Abc Castelfiorentino 62-77

Sono scesi in campo: Iori, Sordi, De Simone, Lisi, Bagnoli, Profeti, Allegra, Imbrescia, Costa, Lucchesi, Poggesi, Fineschi. All. Corbinelli. Ass. Barlabà.

UNDER 17 FEMMINILE

Inizia in salita l’avventura delle ragazze di Gianni Lazzeretti nella seconda fase valida per la Coppa Primavera, con il Ficeclum Fucecchio che espugna il PalaGilardetti per 37-60. Ottimo avvio per le gialloblu, con la prima parte che scorre via sul filo dell’equilibrio fino al 23-28 su cui si va all’intervallo. Al rientro prosegue il botta e risposta, pur con le ospiti in controllo che toccano il +10 alla terza sirena (29-39). A decidere le sorti della gara, però, è un ultimo quarto a senso unico, con le padrone di casa che si spengono e Fucecchio che scappa via.

Prossimo impegno domenica 29 marzo alle 18 sul parquet di Synergy Valdarno.

Gialloblu Castelfiorentino – Ficeclum Fucecchio 37-60

Tabellino: Jahelezi N. 6, Majia Biatcho 4, Dainelli 12, Zenarti 3, Mancini 1, Montanelli 2, Latini 2, Ciampolini 2, Jahelezi S. 3, Fontanelli 2, Murati, Hoxha. All. Lazzeretti. Ass. Cantini, Bandinelli.

Parziali: 17-20, 6-8, 6-11, 8-21

MINIBASKET

Fine settimana da incorniciare per i due gruppi Esordienti, maschile e femminile, che fanno en plein.

Vittoria senza storia per i ragazzi di Cosimo Corbinelli e Lorenzo Torrigiani, in campo nell’anticipo infrasettimanale contro Endas Pistoia, che proseguono così la cavalcata in testa alla classifica del girone O. Doppio successo anche per le ragazze di Sara Bellantoni e Nicol Banchelli, che prima superano l’Use Empoli al PalaBetti, e poi vanno ad espugnare il parquet di Pistoia chiudendo al meglio la fase regionale.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino