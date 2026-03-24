Al Boito di Greve in Chianti va in scena 'La magnifica imperfezione'

24 marzo 2026. Un viaggio speciale al Boito di Greve in Chianti che invita a compiere un giro intorno al mondo e spiccare il volo seguendo la traiettoria di pace e il percorso di una palla. Un omaggio ai valori di coesione e unità che lo sport ispira e mette in atto, come strumento che costruisce ponti tra culture e popoli diversi, abbattendo barriere e pregiudizi. La stagione di eventi che l’assessorato alla Cultura del Comune di Greve in Chianti ha confezionato quest’anno per valorizzare, promuovere e sostenere le diverse espressioni della cultura teatrale e cinematografica, in stretta collaborazione con la storica famiglia Ferruzzi, proprietaria del cinema teatro “Arrigo Boito”, prende vita sul palcoscenico di viale Rosa Libri con una nuova produzione di altissimo livello. La Primavera della cultura in collina sboccia con l’ultimo capolavoro, firmato Teatri d’Imbarco. E’ “La magnifica imperfezione”, allestimento che ha debuttato a Firenze solo poche settimane fa e che approda nel cuore del Chianti venerdì 27 marzo alle ore 21.15.

Lo spettacolo su cui si alza il sipario del Boito vedrà protagonisti il celebre campione di pallavolo Andrea Zorzi e la straordinaria attrice chiantigiana Beatrice Visibelli. Il testo e la regia sono di Nicola Zavagli. “Intendiamo offrire al pubblico un’occasione speciale per celebrare la Giornata mondiale del Teatro che ricorre appunto venerdì 27 marzo – dichiara l’assessora alla Cultura Monica Toniazzi - un titolo e una coppia d’eccezione, Andrea Zorzi e Beatrice Visibelli, che proponiamo nell’ambito del ricco cartellone del Boito con l’obiettivo di veicolare un messaggio che intreccia cultura e sport, il teatro grevigiano diventa così uno spazio di libertà dei linguaggi e delle forme espressive che parlano ai giovani insieme ai giovani, coinvolti in prima persona. Alla serata sono state invitate le atlete della pallavolo delle società attive nel territorio comunale alle quali dedicheremo un momento di riconoscimento pubblico”. Sarà presente anche l’assessore allo Sport Paolo Tepsich. La Giornata Mondiale del Teatro, giunta alla sua sessantaquattresima edizione, è stata istituita dall’International Theatre Institute e da esperti dell’UNESCO per la prima volta il 27 marzo 1962.

LO SPETTACOLO

Un funambolico viaggio nel mondo dello sport e, in particolare, della pallavolo, che attraversa idealmente cinque continenti e accompagna lo spettatore lungo il corso del Novecento. Sul palcoscenico, Andrea Zorzi, fuoriclasse della pallavolo mondiale, e l’irresistibile Beatrice Visibelli guidano un pazzo giro del mondo inseguendo una palla in volo, capace di collegare epoche, culture e paesi diversi.

Il racconto prende corpo come una successione di quadri vividi e sorprendenti: dai porti affollati agli oceani sterminati, dalle palestre e dagli oratori di provincia ai campi improvvisati tra pretini e militari russi; dalle atmosfere sospese delle streghe giapponesi all’energia colorata degli hippy californiani, fino agli incontri con fenomeni italiani. Un mosaico di immagini e di storie che restituisce la forza universale dello sport come esperienza condivisa e come linguaggio senza confini.

Il viaggio si spinge fino all’immaginario collettivo delle nuove generazioni, evocando Mila e Shiro, icone di un cartone animato che ha appassionato i giovani Millennials, testimoniando come la pallavolo, tra realtà e fantasia, abbia saputo diventare parte integrante di un patrimonio culturale globale.

Lo sport si rivela così non solo come gioco, ma come lingua universale e specchio del mondo: una pratica sempre umana, sempre meravigliosamente imperfetta, capace di raccontare sogni, contraddizioni e desideri di intere epoche e società.

INFO: Ufficio Promozione Comune di Greve in Chianti tel. 055 8545271. Teatro Boito: tel. 055 853889.

Biglietto singolo: 7 euro. Info: www.comune.greve-in-chianti.fi.it. Fb e Instagram Comune.