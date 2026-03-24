Allarme bomba in centro a Livorno per uno zaino incustodito in banca

Allarme bomba a Livorno per uno zaino ritrovato incustodito all'interno della filiale della banca Bpm, in via Marradi in centro. Polizia, vigili del fuoco e polizia locale hanno transennato tutta la zona compresa la vicina piazza Attias. In arrivo gli artificieri per sopralluogo e verifiche.

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