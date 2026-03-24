Apre sede Futuro Nazionale a Firenze, è polemica. Il PD: "Non siamo terra di conquista", Spc: "Provocazione"

Polemica sull’apertura della prima sede provinciale di Futuro Nazionale a Firenze, con il Partito Democratico e Sinistra Progetto Comune sulle barricate, mentre Fratelli d’Italia difende l’iniziativa.

Il PD: "Toscana non è terra di conquista", SPC: "Provocazione"

Il segretario del Pd Toscana, Emiliano Fossi, attacca l’operazione politica legata al generale Roberto Vannacci: "L’annuncio dell’apertura a Firenze della prima sede provinciale di Futuro Nazionale in Italia con Roberto Vannacci dice soprattutto una cosa: la destra prova a insediarsi in un territorio che invece, con l’esito del voto referendario e con la più alta partecipazione democratica insieme all’Emilia-Romagna, ha ribadito con nettezza di non piegarsi ai suoi slogan e alla sua propaganda".

Fossi respinge l’idea di un radicamento della destra in Toscana: "Nella provincia di Firenze e in Toscana non attecchiscono le parole d’ordine dell’estrema destra, non passa una politica fondata su paura, identità urlata e contrapposizione permanente. Altro che “radicamento”: siamo di fronte all’ennesima operazione costruita per fare rumore, non per dare risposte reali ai cittadini. Vannacci può aprire tutte le sedi che vuole, ma non si illuda: Firenze e la Toscana continuano a essere una delle realtà più solide del Paese sul piano democratico, civico e istituzionale, non sono una terra di conquista per la destra che il generale rappresenta".

Critiche analoghe arrivano da Sinistra Progetto Comune. Il consigliere comunale Dimitrij Palagi definisce l’iniziativa "una provocazione", sottolineando la scelta simbolica della zona di piazza Tanucci, "in una zona popolare, dove forte è il radicamento antifascista e antirazzista". Palagi annuncia mobilitazioni contro il progetto: "Non mancheremo di partecipare a tutte le mobilitazioni che sapranno smontare la propaganda di Futuro nazionale" e avverte che "la sede inevitabilmente diventerà motivo di preoccupazione per la residenza".

FdI: "Non si può proibire apertura sede, non siamo a Cuba"

Di segno opposto la posizione di Fratelli d’Italia. Il consigliere comunale Alessandro Draghi respinge le critiche e difende la libertà di iniziativa politica: "Palagi non può impedire l’apertura di una sede di un partito politico a Firenze, forse lo possono fare i suoi compagni a Cuba o in Nord Corea, ma non qui".

Draghi ribadisce che "un’associazione politica, con eletti nelle istituzioni, è libera di aprire tutti gli spazi che vuole" e rilancia sul tema sicurezza: "Vada a vedere e trovare le persone che hanno paura ad uscire di casa la sera a causa della delinquenza aumentata per Cas ed immigrazione irregolare".

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