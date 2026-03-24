Aquatempra protagonista a Livorno: gli Esordienti A sono 12esimi nella Coppa Toscana Giannoni

Ancora un weekend ricco di soddisfazioni per il team sportivo di Aquatempra. Dopo l’ottima prova a squadre degli Esordienti B, nello scorso fine settimana sono scesi in vasca gli Esordienti A impegnati nella Coppa Toscana Memorial “Egidio Giannoni” alla piscina La Bastia del centro federale di Livorno. Il team Aquatempra, guidato dal tecnico Jacopo Risoli, ha totalizzato 230 punti, attestandosi al 12esimo posto tra le 40 formazioni provenienti da tutta la Toscana.

Per accedere alla gara gli atleti e le atlete – divisi per anno di nascita e per singola disciplina – dovevano rientrare tra i primi 40 della classifica regionale. Una selezione rigorosa che non ha fermato il gruppo empolese, dove tutti gli atleti hanno conquistato il pass per accedere alla competizione in programma sabato 21 e domenica 22 marzo a Livorno.

Grazie alle ottime prestazioni personali, e non solo, il team Aquatempra si è reso protagonista, superando squadre più numerose e blasonate. A conferma dei grandi progressi raggiunti grazie all’impegno costante negli allenamenti, tutti i ragazzi hanno migliorato i propri primati personali, scalando le classifiche: numerosi sono stati i piazzamenti tra le prime dieci posizioni, sia nel settore femminile sia in quello maschile.

“Siamo molto soddisfatti – dichiara l’allenatore Jacopo Risoli - del risultato ottenuto dai nostri giovani atleti. Grazie all’ottimo lavoro svolto nella categoria inferiore dai tecnici Fabio Innocenti e Mauro Calvi, i ragazzi dimostrano di avere solide basi tecniche, che permettono loro di affrontare le gare al meglio. Infatti, è il livello del gruppo in toto ad essere in forte crescita, con alcune punte di diamante di assoluto livello, e tanti ragazzi che portano il loro fondamentale contributo classificandosi a punti. Il morale è alto, e siamo molto fiduciosi per le sfide che ci attendono nella seconda parte di stagione, in vista dei campionati regionali di luglio”.

Tra i migliori risultati, spiccano il secondo posto di Giulia Parisi nei 50 rana, il terzo di Tessa Poggianti nei 50 farfalla e l’ottimo decimo posto della staffetta femminile 4 × 50 misti – composta da Zanardo, Parisi, Poggianti e Ciampi – a soli tre secondi dal podio.

Per gli esordienti A del team Aquatempra sono scesi in vasca, nella sezione femminile: Elide Maria Zanardo, Tessa Poggianti, Mia Ciampi, Luna Degl’innocenti, Alma Lopez Rancan, Giada La Colla, Dafne Mantelli, Giulia Parisi, Anna Arena e Greta Bellofatto.

Per la sezione maschile: Ettore Perzia, Filippo Santini, Filippo Pagli, Tommaso Gracci e Lapo Fiaschi.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate