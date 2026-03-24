Casa Busoni aperta al pubblico per le 'Giornate internazionali delle case museo'

Torna l’appuntamento con le "Giornate internazionali delle case museo" dedicate alle ‘Case della Memoria e dei grandi personaggi’ che vedrà, per il secondo anno consecutivo, case museo di tutto il mondo aprire simultaneamente le porte per consentire al pubblico di scoprire i luoghi vissuti dai personaggi illustri.

L’evento è promosso dall'Associazione Nazionale Case della Memoria che mette in rete 120 case museo italiane con il supporto e la collaborazione dei comitati Icom Demhist (Comitato Internazionale per le Case Museo Storiche), Iclcm (Comitato Internazionale per i Musei Letterari e dei Compositori), Icom Italia e la Rete Europea delle Case Museo dei Personaggi Illustri.

Anche la Casa natale Ferruccio Busoni, in piazza della Vittoria 16, aderisce all'iniziativa e sarà visitabile su prenotazione nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 aprile 2026, dalle 15.30 alle 19 (ultimo ingresso alle 18.30).

La durata della visita sarà circa di 30 minuti, l'ingresso è gratuito. Ad accompagnare i visitatori alla scoperta della geniale e poliedrica figura del compositore empolese sarà lo staff del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni.

È possibile prenotarsi fino alle 12 di venerdì 17 aprile 2026 telefonando allo 0571 711122 o scrivendo una e-mail all'indirizzo csmfb@centrobusoni.org

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa