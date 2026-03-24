'Caterina: artisti in scena': Al via la rassegna culturale della Fondazione Zia Caterina a Bagno a Ripoli

Prende il via alla Fondazione Zia Caterina “Caterina: artisti in scena”, una rassegna di appuntamenti dedicati alla cultura, alla musica, alle storie e alla condivisione, nata per far conoscere sempre di più la Fondazione e la sua attività, animarne stabilmente gli spazi e rafforzarne il ruolo come luogo vivo, aperto e riconoscibile per la comunità. Il progetto è realizzato con il patrocinio di Confartigianato Imprese Firenze e del Comune di Bagno a Ripoli.

La rassegna nasce nel segno della storia straordinaria di Zia Caterina, figura amatissima da bambini e famiglie provenienti da tutta Italia. Con il suo taxi colorato, pieno di giochi, fantasia e sorrisi, Caterina accompagna da anni i piccoli pazienti negli ospedali fiorentini, trasformando un tragitto spesso difficile in un momento di leggerezza, accoglienza e speranza.

Anche quando la malattia è entrata nella sua vita, Caterina non ha smesso di guardare agli altri. Da questo spirito di vicinanza, ascolto e amore concreto è nata la Fondazione Zia Caterina, pensata come una casa dell’accoglienza e dell’umanità, capace di sostenere i bambini che arrivano a Firenze per curarsi e le loro famiglie.

Con “Caterina: artisti in scena”, la Fondazione apre le proprie porte a una proposta stabile di incontri che non vuole essere una semplice successione di eventi, ma una vera rassegna capace di far emergere la Fondazione come luogo dove ci si incontra per stare bene, ascoltare una storia, vedere nascere relazioni, condividere emozioni e costruire una comunità di amici e sostenitori. Il progetto punta infatti a far conoscere la Fondazione, animarne gli spazi, creare occasioni di partecipazione e confronto intorno a temi culturali e creativi e valorizzare il saper fare come patrimonio umano e sociale.

Il patrocinio di Confartigianato Imprese Firenze si inserisce in questo percorso per la piena coerenza dell’iniziativa con i valori del saper fare, della creatività, della cultura del territorio e della costruzione di legami di comunità attraverso esperienze autentiche e partecipate.

Il calendario della rassegna si apre giovedì 26 marzo alle ore 19.30 con la presentazione del libro di Sara Gazzini, “Dante, tu che ami solo me”, moderata da Saverio Tommasi, a ingresso libero con prenotazione obbligatoria; a seguire sono previsti apericena e presentazione dei progetti della Fondazione: sarà presente anche Francesco Pignotti, sindaco di Bagno a Ripoli, per portare i saluti del comune. La programmazione proseguirà poi mercoledì 29 aprile alle 19.30 con apericena e presentazione del libro di Carlotta Filardi, “La Principessa Fuzzia” (contributo € 18); mercoledì 20 maggio alle 20.45 con il concerto di Il Fano e Massimiliano Carlesi (contributo € 10); giovedì 21 maggio alle 19.30 con la presentazione del nuovo romanzo di Saverio Tommasi, moderato da Sara Gazzini (contributo € 18); 23 maggio alle ore 16.00, ingresso gratuito, con la presentazione del libro “Abbracciarsi con le parole” nato dallo stage di scrittura emozionale ideato da Sara Gazzini; giovedì 28 maggio alle 19.30 con apericena e presentazione del libro “Notti nere” di Marco Vichi, moderato da Serena Vavolo (contributo € 18); giovedì 4 giugno alle 19.30 con apericena e presentazione del libro “L’ordine del drago” Gigi Paoli, moderato da Sara Gazzini (contributo € 18); e martedì 9 giugno alle ore 21.00 con l’incontro con Fabrizio Pinzauti (contributo € 15). Il calendario degli eventi si arricchirà con ulteriori appuntamenti.

Tutti gli eventi si svolgeranno presso la Fondazione Zia Caterina, via di Belmonte 32, Bagno a Ripoli, con prenotazione all’indirizzo eventi.ziacaterina@gmail.com.

“Caterina: artisti in scena” vuole così unire cultura, emozione e partecipazione in uno spazio in cui l’arte incontra il valore umano e dove ogni appuntamento diventa anche un modo per sostenere e far conoscere una realtà che ogni giorno si prende cura degli altri. Dalla presentazione dei libri alla musica, dagli incontri con gli autori ai momenti di condivisione, la rassegna si propone come un invito ad entrare in una casa aperta, dove la speranza prende forma attraverso le relazioni, la bellezza e la vicinanza.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate