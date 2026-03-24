Comitato empolese della Società Civile per il NO: "La Costituzione non si tocca"

"Il responso delle urne è inequivocabile: i cittadini hanno respinto la proposta di riforma costituzionale sulla separazione delle carriere. Con la vittoria del NO, l’Italia conferma la propria fiducia nell’attuale assetto costituzionale, garantendo l’unità e l’indipendenza dell’ordine giudiziario. Il voto dimostra che i cittadini hanno compreso i rischi di una riforma che avrebbe potuto indebolire l’equilibrio tra i poteri dello Stato. Questo non è un voto di conservazione, ma di protezione dei diritti di tutti", così il Comitato empolese della Società Civile per il NO .dopo il risultato positivo di ieri al referendum costituzionale sulla Giustizia, che ha visto nell'Empolese Valdelsa dati molto positivi per il NO che vanno dal 71% di Montelupo Fiorentino e Montespertoli al 62,7% di Castelfiorentino.

"Secondo i dati definitivi, il NO ha ottenuto il 53,2% dei consensi, segnando un punto d'arresto definitivo per il progetto di legge governativo. Un dato significativo e per niente scontato è stato quello relativo all’affluenza che sfiora il 60% su base nazionale; segno evidente che i comitati e i movimenti, hanno saputo smuovere l’elettorato. Questo grande lavoro di sensibilizzazione ha ottenuto i suoi frutti anche a livello locale dove la vittoria del NO è stata ancora più netta. Con un’affluenza media del 68%, il NO si è imposto con valori che in alcuni comuni hanno superato il 70%. Per questo, oltre alla grande soddisfazione per il risultato raggiunto e per il suo elevato peso politico, il Comitato della Società Civile per il NO desidera ringraziare tutti e tutte coloro che in questi mesi si sono spesi per raggiungere un risultato che fino a poche settimane fa sembrava irraggiungibile"

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