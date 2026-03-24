Comitato empolese della Società Civile per il NO: "La Costituzione non si tocca"

Politica e Opinioni Empolese Valdelsa
Condividi su:
Leggi su mobile
Comitato No Empolese Valdelsa
Comitato No Empolese Valdelsa

"Il voto dimostra che i cittadini hanno compreso i rischi di una riforma che avrebbe potuto indebolire l’equilibrio tra i poteri dello Stato"

"Il responso delle urne è inequivocabile: i cittadini hanno respinto la proposta di riforma costituzionale sulla separazione delle carriere. Con la vittoria del NO, l’Italia conferma la propria fiducia nell’attuale assetto costituzionale, garantendo l’unità e l’indipendenza dell’ordine giudiziario. Il voto dimostra che i cittadini hanno compreso i rischi di una riforma che avrebbe potuto indebolire l’equilibrio tra i poteri dello Stato. Questo non è un voto di conservazione, ma di protezione dei diritti di tutti", così il Comitato empolese della Società Civile per il NO .dopo il risultato positivo di ieri al referendum costituzionale sulla Giustizia, che ha visto nell'Empolese Valdelsa dati molto positivi per il NO che vanno dal 71% di Montelupo Fiorentino e Montespertoli al 62,7% di Castelfiorentino.

"Secondo i dati definitivi, il NO ha ottenuto il 53,2% dei consensi, segnando un punto d'arresto definitivo per il progetto di legge governativo. Un dato significativo e per niente scontato è stato quello relativo all’affluenza che sfiora il 60% su base nazionale; segno evidente che i comitati e i movimenti, hanno saputo smuovere l’elettorato. Questo grande lavoro di sensibilizzazione ha ottenuto i suoi frutti anche a livello locale dove la vittoria del NO è stata ancora più netta. Con un’affluenza media del 68%, il NO si è imposto con valori che in alcuni comuni hanno superato il 70%. Per questo, oltre alla grande soddisfazione per il risultato raggiunto e per il suo elevato peso politico, il Comitato della Società Civile per il NO desidera ringraziare tutti e tutte coloro che in questi mesi si sono spesi per raggiungere un risultato che fino a poche settimane fa sembrava irraggiungibile"

Notizie correlate

Empolese Valdelsa
Politica e Opinioni
19 Marzo 2026

Referendum Giustizia, Leonardo Rossi (FdI): "Riforma che rafforza le garanzie dei cittadini"

C’è un modo sbagliato di affrontare il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo 2026: trasformarlo nell’ennesimo derby politico, come se si dovesse dare un giudizio su questo o [...]

Empolese Valdelsa
Politica e Opinioni
11 Marzo 2026

Nasce il Comitato Costituente di 'Futuro Nazionale' nell’Empolese Valdelsa

Futuro Nazionale rafforza la propria presenza sul territorio e annuncia ufficialmente la nascita del Comitato Costituente Futuro Nazionale Empolese-Valdelsa, con l’obiettivo di "riportare il confronto politico tra i cittadini e [...]

Empolese Valdelsa
Politica e Opinioni
10 Marzo 2026

Referendum Giustizia: SI Empolese Valdelsa offre posti da rappresentanti di lista per far votare i fuorisede

Noi di AVS - Sinistra Italiana dell'Empolese Valdelsa, siamo fermamente convinti delle ragioni del NO al prossimo referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026. Le nostre motivazioni sono tante, [...]



Tutte le notizie di Empolese Valdelsa

<< Indietro

torna a inizio pagina