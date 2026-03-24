Commercio a Montelupo, nel 2025 più aperture che cessazioni

Secondo i dati aggiornati a disposizione del SUAP, nel 2025 si sono registrati 28 avvii di attività commerciali, di cui 4 legati al commercio elettronico. Un numero che testimonia una buona capacità di iniziativa imprenditoriale e una progressiva diversificazione delle forme di commercio, in linea con le trasformazioni del mercato e delle abitudini di consumo.

A questi si aggiungono anche 7 avvii di commercio su area pubblica in forma itinerante, serppur tali attività interessino Montelupo come sede legale della società.

Sul fronte opposto, le cessazioni registrate nel 2025 sono 11, un numero contenuto, se confrontato con quello delle nuove aperture.

A questo quadro si affiancano 10 subingressi, inseriti nel computo perché nella quasi totalità dei casi si tratta di veri e propri cambi di gestione, assimilabili a nuove aperture per impatto sull’offerta e sull’organizzazione dell’attività.

Un trend in netto miglioramento rispetto al passato. Nel 2019 le nuove aperture di negozi ammontavano a 10, mentre i passaggi di gestione erano 3 e le chiusure 8; nel 2023 invece si sono registrate 15 nuove aperture, 11 subentri e 15 chiusure

Nel complesso, quindi i dati restituiscono l’immagine di un sistema commerciale attivo e in trasformazione, capace di rinnovarsi e di mantenere un equilibrio positivo tra aperture, cambi di gestione e chiusure.

Un andamento che rappresenta una base importante su cui innestare politiche di sostegno al commercio di prossimità, alla rigenerazione urbana e alla valorizzazione del centro storico, in un’ottica di sviluppo economico sostenibile e di qualità della vita per la comunità.

Proprio in questo ambito il Comune di Montelupo è risultato fra i vincitori del “Bando per Progetti di riqualificazione commerciale di aree di particolare interesse del territorio comunale” promosso dalla Regione Toscana.

Il contributo di 42.000 € va a integrare le risorse già previste dall’amministrazione comunale e finalizzate alla valorizzazione del centro storico.

In particolare le attività finanziate riguardano interventi mirati sui fondi sfitti, la rifunzionalizzazione di spazi pubblici come l’ex Risorti o la palazzina Facto e attività di animazione.

«Poche settimane fa sono stati presentati gli studi di Confcommercio relativo alle trasformazioni che interessano le città per quanto riguarda le aperture e le chiusure dei negozi. Negli ultimi 13 anni le città italiane hanno visto chiudere 156.000 attività. I settori più colpiti sono le edicole, libri e giocattoli, abbigliamento e calzature. Crescono invece le attività legate al turismo e alla ristorazione: ristoranti, gelaterie e pasticcerie, affitti brevi.

Rispetto al contesto nazionale la situazione a Montelupo sembra in ripresa se confrontata al passato; certo è che il commercio ha bisogno di sostegno e di interventi che sostengano il trend positivo. Il progetto che abbiamo avviato negli ultimi mesi persegue questo obiettivo e affronta il tema da più punti di vista», afferma il sindaco Simone Londi.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa