Consiglio Comunale a Montespertoli: si discute di bilancio, programmazione e tutela dei dati personali

Si discutono bilancio, programmazione comunale e tutela dei dati personali: ecco tutti i punti all'ordine del giorno
Il Consiglio Comunale di Montespertoli si riunisce giovedì 26 marzo, alle ore 21:15, su convocazione della Presidente del Consiglio Jessica Ghizzani. L'Assemblea consiliare si svolgerà in presenza in Sala Consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in piazza del Popolo, 1.
I cittadini sono invitati a partecipare in presenza oppure a seguire la seduta tramite l'apposito canale YouTube: https://www.youtube.com/c/ComunediMontespertoli-canaleufficiale
L'ordine del giorno prevede:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco;
3. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Montespertoli di Tutti su infiltrazioni d’acqua nel plesso scolastico “R. Fucini” in palestra ed aule;
4. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Montespertoli di Tutti su installazione autovelox in località Anselmo;
5. Mozione presentata dal gruppo consiliare Vivo Montespertoli ad oggetto: “Riconoscimento Repubblica Araba Saharawi Democratica”;
6. Approvazione del nuovo "Regolamento comunale per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)";
7. Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza del Consiglio di Stato n. 852/2026 conclusiva della causa n. 186/2023;
8.Variazioni al bilancio di previsione e al documento unico di programmazione 2026/2028, ai sensi dell'art. 175 del d.lgs. 267/2000 (TUEL).
9. Ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 51 del 12/03/2026, avente ad oggetto "Bilancio 2026/2028 - approvazione variazioni assunte con i poteri del Consiglio Comunale per motivi di urgenza, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del tuel".
Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa
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