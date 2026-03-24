Consiglio comunale straordinario a Certaldo: approvati atti di pianificazione, mozioni e interrogazioni

Di seguito tutte le mozioni e le interrogazioni con l’esito delle votazioni.

Punto 3 – Proposta di deliberazione Tra i principali punti all’ordine del giorno è stato discusso l’aggiornamento n. 6 del quadro conoscitivo del Piano Operativo Comunale, presentato dal Settore Urbanistica ed Edilizia e relativo agli strumenti di pianificazione del territorio. Al termine della discussione, il Consiglio comunale ha espresso parere favorevole.

Esito della votazione:

presenti e votanti: 15

voti favorevoli: 14 (PD, Più Certaldo, Sarà Certaldo)

voti contrari: nessuno

astenuti: 1 (Fratelli d’Italia) La proposta è stata quindi approvata.

Punto 4 – Ordine del giorno È stato discusso un ordine del giorno sulla solidarietà e il sostegno agli agenti e ai manifestanti coinvolti negli scontri avvenuti il 31 gennaio 2026 a Torino, presentato dai gruppi Partito Democratico, Sarà Certaldo e Alleanza Verdi Sinistra.

Esito della votazione:

voti favorevoli: 10 (Partito Democratico, Sarà Certaldo, Alleanza Verdi Sinistra)

voti contrari: 5 (Fratelli d’Italia, Più Certaldo)

astenuti: nessuno L’ordine del giorno è stato approvato.

Punto 5 – Mozioni Tra le mozioni all’ordine del giorno era prevista quella presentata dal gruppo Fratelli d’Italia relativa a interventi a tutela dell’incolumità pubblica in via Costa degli Alberti, con particolare attenzione alla salvaguardia del bene storico, architettonico e paesaggistico dell’area. Nel corso della seduta è stato richiesto il rinvio della discussione al prossimo Consiglio comunale, richiesta che è stata accolta.

Punto 6 – Mozione È stata discussa la mozione presentata dal gruppo Fratelli d’Italia relativa alla solidarietà alle forze dell’ordine vittime di un pestaggio durante il corteo di sostegno al centro sociale Askatasuna.

Esito della votazione:

voti favorevoli: 5 (Fratelli d’Italia, Più Certaldo)

voti contrari: 10 (Partito Democratico, Sarà Certaldo, Alleanza Verdi Sinistra)

astenuti: nessuno La mozione non è stata approvata.

Punto 7 – Mozione È stata discussa la mozione presentata dal gruppo Lista Civica Più Certaldo relativa alla contrarietà all’aumento del numero degli assessori regionali toscani.

Esito della votazione:

voti favorevoli: 5 (Più Certaldo, Fratelli d’Italia)

voti contrari: 9 (Partito Democratico, Sarà Certaldo)

astenuti: 1 (Alleanza Verdi Sinistra) La mozione non è stata approvata.

Punto 8 – Mozione È stata discussa la mozione presentata dal gruppo Lista Civica Più Certaldo in occasione dell’8 marzo – Giornata internazionale dei diritti delle donne, con l’obiettivo di rafforzare l’impegno del Comune sui temi della parità di genere e del contrasto alla violenza.

Esito della votazione:

voti favorevoli: 7 (Fratelli d’Italia, Più Certaldo, Alleanza Verdi Sinistra)

voti contrari: 9 (Partito Democratico, Sarà Certaldo)

astenuti: nessuno La mozione non è stata approvata.

Punto 9 – Mozione È stata presentata la mozione del gruppo Alleanza Verdi Sinistra relativa all’attuazione del salario minimo comunale negli appalti e nelle concessioni del Comune di Certaldo. La mozione è stata tuttavia ritirata dal proponente, al fine di consentire un approfondimento in sede di Commissione competente.

Punto 10 – Mozione È stata discussa la mozione presentata dal gruppo Lista Civica Più Certaldo relativa alla programmazione degli interventi di consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico nel territorio comunale.

Esito della votazione:

approvata all’unanimità La mozione è stata quindi approvata.

Punto 11 – Mozione È stata discussa la mozione presentata dal gruppo Lista Civica Più Certaldo relativa alla promozione dei progetti di prevenzione non strutturale della Protezione Civile nelle scuole di Certaldo.

Esito della votazione:

voti favorevoli: 7 (Alleanza Verdi Sinistra, Più Certaldo, Fratelli d’Italia)

voti contrari: 9 (Partito Democratico, Sarà Certaldo)

astenuti: nessuno La mozione non è stata approvata.

Punto 12 – Mozione È stata presentata la mozione del gruppo Lista Civica Più Certaldo relativa all’istituzione della Denominazione Comunale d’Origine (De.C.O.) per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali del territorio. La mozione è stata ritirata dal proponente per un approfondimento nella commissione competente.

Punto 13 – Interrogazioni L’Amministrazione ha risposto all’interrogazione avente ad oggetto “riferimento alle dichiarazioni del sindaco relative alla revisione della viabilità” presentata dal gruppo Lista Civica Più Certaldo. Al termine della risposta, il gruppo proponente si è dichiarato non soddisfatto.

Punto 14 – Interrogazioni L’Amministrazione ha risposto all’interrogazione avente ad oggetto “Interrogazione con risposta orale su esito della “mozione di adesione alla piattaforma unica nazionale informatica delle targhe associate al CUDE” presentata dal gruppo Fratelli d’Italia. Al termine della risposta, il gruppo proponente si è dichiarato non soddisfatto.

Punto 15 – Interrogazioni L’Amministrazione ha risposto all’interrogazione avente ad oggetto “Arredi urbani in ferro realizzati nel centro cittadino con il progetto di riqualificazione urbana” presentata dal gruppo Fratelli d’Italia. Al termine della risposta, il gruppo proponente si è dichiarato non soddisfatto.

Punto 16 – Interrogazioni L’Amministrazione ha risposto all’interrogazione avente ad oggetto “Sull'immobile in piazza Libertà per attività di somministrazione alimenti e bevande” presentata dal gruppo Fratelli d’Italia. Al termine della risposta, il gruppo proponente si è dichiarato non soddisfatto.

Punto 17 – Interrogazioni L’Amministrazione ha risposto all’interrogazione avente ad oggetto “impianto natatorio attualmente in costruzione” presentata dal gruppo Lista Civica Più Certaldo. Al termine della risposta, il gruppo proponente si è dichiarato soddisfatto.

Si ricorda che è possibile rivedere l‘intera seduta del Consiglio Comunale in streaming al seguente link della pagina youtube del Comune di Certaldo:

· https://www.youtube.com/watch?v=dtRtXHcL4_U

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa