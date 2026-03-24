Container in fiamme in autostrada, nessuna persona coinvolta

Intervento dei vigili del fuoco questa notte lungo l'autostrada A1, tra Scandicci e Firenze in direzione nord, per l'incendio di un container su un camion. Secondo quanto ricostruito il rogo del container, che trasportava 450 quintali di ferro tritato, è stato provocato dallo scoppio di un pneumatico che ha fatto sbandare il rimorchio surriscaldando il cassone. Sul posto, al km 283+800, è intervenuta una squadra di Firenze-Ovest, intorno alle 4.50, con un'autobotte. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le operazioni sono terminate intorno alle 6 del mattino.

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