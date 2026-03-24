Da Peccioli a New Orleans, oltre 80 domande dai giovani per il viaggio culturale

Grande partecipazione per il bando promosso dal Comune di Peccioli per L’esperienza culturale a New Orleans: sono, infatti, 80 le domande pervenute, a conferma dell’interesse e dell’attenzione dei giovani verso le opportunità di crescita internazionale offerte dal territorio.

È stata pubblicata la graduatoria provvisoria relativa all’iniziativa, rivolta ai giovani residenti e inserita nell’ambito dell’Accordo di Amicizia tra le due città, siglato nel 2025. Un progetto che rappresenta uno dei primi risultati concreti di questa collaborazione e che punta a favorire percorsi di apertura, scambio culturale e formazione per le nuove generazioni.

A seguito della chiusura dei termini per la presentazione delle domande, gli uffici comunali hanno avviato l’istruttoria delle istanze, verificando il possesso dei requisiti e la completezza della documentazione. Al termine di questa fase è stata quindi definita la graduatoria provvisoria degli ammessi, pubblicata sul sito istituzionale del Comune nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

Come previsto dal bando, i candidati sono identificati tramite il numero di protocollo della domanda. È inoltre possibile presentare eventuali richieste di riesame entro i termini stabiliti, prima dell’approvazione della graduatoria definitiva, che sarà resa nota successivamente.

L’iniziativa prevede la partecipazione a un viaggio culturale di circa dieci giorni, in programma nel periodo 21–30 settembre 2026, con un programma costruito in collaborazione con la città di New Orleans. Prima della partenza sono previsti anche momenti di preparazione sul territorio, finalizzati ad approfondire il contesto culturale e istituzionale dell’esperienza.

Il numero elevato di candidature conferma l’efficacia delle politiche del Comune di Peccioli rivolte ai giovani e la capacità del territorio di attivare percorsi attrattivi e di qualità, capaci di coniugare dimensione locale e apertura internazionale.

Tutti gli aggiornamenti e la graduatoria sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Peccioli.

Fonte: Comune di Peccioli

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