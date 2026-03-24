Dalla Regione 221mila euro per la manutenzione di due strade a Larciano

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La Regione Toscana sosterrà il Comune di Larciano, in provincia di Pistoia, con un contributo di 221.000 euro finalizzato alla manutenzione straordinaria di due strade, via Stradella e via Cecinese, e dei sottoservizi che corrono sotto di esse.

La decisione è stata presa dalla Giunta regionale toscana, che nel corso della sua ultima seduta ha approvato lo schema di un Accordo che sarà a breve sottoscritto dai due enti.

“La Regione è vicina alla quotidianità delle persone, delle comunità – ha detto il presidente della Toscana Eugenio Giani commentando la delibera – per questo abbiamo scelto di sostenere il Comune di Larciano in un intervento di manutenzione straordinaria che va sia a migliorare la funzionalità dei sottoservizi di un’area della città, sia ad aumentare la sicurezza di due strade. Quando parliamo di Toscana diffusa ci riferiamo anche a questo, alla presenza della Regione nel quotidiano, al fianco delle amministrazioni comunali per migliorare la vita delle persone”.

Secondo il sottosegretario alla Presidenza della Regione Bernard Dika: “Abbiamo scelto di sostenere questo investimento per il Comune di Larciano, in particolare su due strade che necessitano di interventi importanti di asfaltatura e sottoservizi, perché la viabilità è qualcosa di essenziale non solo per la vivibilità dei luoghi, ma anche per l'attrazione degli investimenti. Per chi vuole fare impresa infatti c'è bisogno di strade sicure e migliori collegamenti. Ringraziamo il Comune di Larciano e la sindaca Lisa Amidei per la disponibilità a sostenere insieme questo progetto. Alla fine del 2026 vedremo dunque la fine dei lavori di via Stradella e via Cecinese, due strade importanti per il Comune di Larciano”.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

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