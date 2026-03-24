"Davanti al Sultano: dialogo con l'Islam tra storia e futuro", l'incontro con Franco Cardini all'UniPi

Il rapporto tra mondo cristiano e mondo islamico, tra memoria storica e scenari contemporanei, sarà al centro dell’incontro con Franco Cardini “Davanti al Sultano: il Dialogo con l’Islam tra Storia e Futuro”, in programma giovedì 26 marzo 2026 alle ore 17:30 presso l’Aula Magna Nuova di Palazzo La Sapienza dell’Università di Pisa.

L’iniziativa si inserisce nella rassegna “San Francesco 1226–2026. Spiritualità, Dialogo e Fratellanza nel mondo globale”, progetto culturale promosso dall’Ateneo attraverso l’Ufficio del Rettore e il Centro per l’Innovazione e la Diffusione della Cultura (CIDIC), che intende rileggere l’eredità francescana alla luce delle grandi sfide del presente, promuovendo il dialogo tra culture, religioni e saperi.

In un contesto internazionale segnato da tensioni geopolitiche, conflitti e profonde trasformazioni nei rapporti tra mondo occidentale e mondo islamico, l’incontro si propone come un’occasione di riflessione critica e consapevole sul valore del dialogo. Il richiamo all’episodio dell’incontro tra San Francesco e il Sultano al-Malik al-Kamil nel 1219 assume oggi una rinnovata attualità: un gesto che, anche in un tempo di guerra, indicava la possibilità di un confronto fondato sul rispetto reciproco e sull’ascolto.

A partire da questo riferimento storico, il dialogo si aprirà a una riflessione più ampia sulle dinamiche tra Islam e Occidente, interrogando il presente e le prospettive future della convivenza in un mondo sempre più interconnesso.

Interverranno Franco Cardini, tra i più autorevoli storici del Medioevo a livello internazionale, e Francesca Maria Corrao, professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università LUISS, arabista e studiosa delle culture del mondo islamico. Modererà l’incontro Saulle Panizza, direttore del Centro per l'Innovazione e la Diffusione della Cultura (CIDIC) e professore ordinario di Diritto costituzionale.

Franco Cardini, storico e saggista di fama internazionale, è specialista di storia medievale, delle crociate e dei rapporti tra cristianità e Islam. Autore di numerosi saggi tradotti in più lingue, ha dedicato gran parte della sua attività di ricerca allo studio del Mediterraneo come spazio di incontro e confronto tra civiltà, contribuendo a una lettura complessa e non semplificata dei rapporti tra le due sponde.

L’incontro si inserisce in un calendario ricco e articolato che, da febbraio ad aprile 2026, sta animando la città di Pisa con eventi e protagonisti di primo piano del panorama culturale italiano.

I posti disponibili risultano esauriti. I biglietti già prenotati saranno validi per l’ingresso entro le ore 17:00; dopo tale orario, qualora si rendessero disponibili alcuni posti, questi saranno assegnati alle persone eventualmente presenti in attesa.

Sarà possibile seguire l'evento anche in streaming al seguente link:

https://www.youtube.com/watch?v=FMAXiPa2vBM

Tutte le informazioni sulla rassegna e il programma completo degli appuntamenti sono consultabili sul sito ufficiale: www.sanfrancesco2026.unipi.it

LA RASSEGNA

Con il patrocinio di San Francesco 1226-2026 - Comitato Nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi, Regione Toscana, Regione Toscana - Consiglio Regionale, Provincia di Pisa, Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale Ambito di Pisa, Comune di Pisa, Fondazione Pisa, Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Unione Industriale Pisana

Con il contributo di Regione Toscana, Consiglio Regionale Toscana, Comune di Pisa, Farmacie Comunali Pisa, Museo della Grafica, Fondazione Pisa, Pala Todisco, Acque, Retiambiente

Con il sostegno e la collaborazione di Opera della Primaziale Pisana. Media partner Qn – La Nazione, Mobility partner AT Autolinee Toscane.

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