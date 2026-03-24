Doppio appuntamento con il mercatino di Pasqua del Centro di Cerbaiola

Cronaca Empoli
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Doppio appuntamento con il mercatino di Pasqua del Centro diurno di Cerbaiola: le date da segnare in agenda sono mercoledì 25 e martedì 31 marzo, nello spazio soci Coop del Centro*Empoli in via Sanzio. Sul banco dell'associazione gli oggetti creati a mano dai ragazzi e dalle ragazze del Centro diurno. In entrambi i giorni il mercatino sarà presente dalle 10.30 alle 12.

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