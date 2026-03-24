Esordienti A e B, ottime prove per la Tnt Empoli

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Prove apprezzabili fornite dagli Esordienti ‘A’ e ‘B’ del T.N.T. Empoli nei rispettivi campionati regionali a squadre svoltisi presso il Centro federale di Livorno. Nella piscina in vasca corta a Bastia, quattro atlete della categoria ‘A’ hanno compiuto progressi cronometrici significativi. Quanto ai piazzamenti, Noemi Randisi ha concluso tredicesima i 400 stile, ventisettesima i 100 rana e trentatreesima i 50 rana. Daria Mihaela Mare si è classificata dodicesima nei 50 rana, tredicesima sui 100 rana e ventottesima nei 100 dorso. Per Asia Marmugi, trentaduesimo posto sui 100 stile e trentaquattresimo nei 50 stile. Vanessa Cinotti ha completato ventinovesima i 200 misti, ventisettesima i 100 dorso e ventunesima i 50 farfalla. In precedenza, anche i concorrenti dei ‘B’ avevano abbassato i propri tempi. Ecco i loro risultati: Carla Cricrì quindicesima nei 100 stile; Giulia Baggiani ventitreesima sui 100 rana; Jasmine Maria Florea ventiquattresima nei 100 dorso; Giada Verdiani ventiduesima sui 50 stile; la staffetta – composta da Florea/Baggiani/Cricrì/Verdiani – ventitreesima nei 4x25 misti. In campo maschile, Christophe Vitale ventesimo nei 50 rana; Mattia Biancalani squalificato sui 50 stile.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli - Ufficio stampa

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