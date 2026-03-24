Firenze, i 15 progetti vincitori del bando 'Siete presente. Giovani e associazionismo' da 66mila euro

66.700 euro di finanziamenti per i 15 progetti dell'area di Firenze vincitori del bando “Siete presente. Giovani e associazionismo”, realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo delle 11 Fondazioni bancarie della Toscana con un finanziamento complessivo di quasi 500mila euro. Sono 272 i progetti presentati a livello regionale e 106 quelli ammessi a finanziamento.

Il bando “Siete presente. Giovani e associazionismo” punta a promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell’associazionismo toscano, dare forza e ruolo a una generazione nuova perché sia capace di rinnovare la proposta del terzo settore, la sua capacità di radicamento sul territorio nonché di facilitare il ricambio generazionale all’interno delle organizzazioni.

“I giovani non devono essere spettatori ma protagonisti della società. Questo bando permette di finanziare idee che vengono dalle nuove generazioni del terzo settore, aiutando le associazioni a portare avanti i loro progetti, e dando un impulso positivo al benessere di tutto il territorio e di tutta la comunità a cui si rivolgono” afferma Luigi Paccosi, presidente Cesvot.

“In questo momento storico, pieno di conflitti a ogni livello, è importante valorizzare le azioni di chi si adopera per gli altri, dare spazio ai giovani che mettono al centro della loro professionalità e della loro vita il dialogo, la pace, il bene comune. Credo ci siamo molto da imparare dai giovani di oggi e dalle loro idee” commenta Bernard Dika, sottosegretario alla presidenza della Regione Toscana.

“I progetti presentati dimostrano quanto le nuove generazioni siano capaci di portare energie, idee e visioni innovative all’interno del terzo settore, contribuendo in modo concreto al benessere collettivo – afferma l’assessore al Welfare del Comune di Firenze Nicola Paulesu - Come amministrazione crediamo fortemente nel valore del volontariato giovanile come leva fondamentale per rafforzare la coesione sociale e promuovere inclusione, solidarietà e partecipazione attiva sul territorio. Anche quest’anno il bando “Siete presente. Giovani e associazionismo” ci racconta un dato reale: i giovani ci sono, vogliono essere protagonisti e costruire comunità più giuste, aperte e solidali. Il nostro obiettivo deve essere continuare a sostenerli, investire nei giovani significa investire nel nostro futuro”.

“Con questo bando sosteniamo ragazze e ragazzi che scelgono di mettersi in gioco nel terzo settoreportando energie nuove, idee, sensibilità e una forte attenzione ai bisogni del territorio. Il volontariato ha bisogno del loro sguardo per rinnovarsi e per continuare a essere un presidio fondamentale di coesione sociale. Questi progetti ci dicono che esiste una generazione presente, consapevole e pronta ad assumersi responsabilità concrete per il bene comune” afferma Gabriele Gori, direttore generale di Fondazione CR Firenze.

I 15 progetti vincitori:

“Estate Humani-Ska 2026”, ente capofila Compagnia di pubblica assistenza Humanitas di Scandicci Odv, enti gruppo proponente Avis Comunale Scandicci Odv, Avis Mineralogia Paleontologia Scandicci Gamps, Fondazione Ora con noi Ets, partner Comune di Scandicci, Fondazione Pubbliche assistenze-Impresa sociale. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro.

“POV – Point of You. Giovani, Volontariato e Comunità a Settignano”, ente capofila Casa del Popolo di Settignano Arci Aps, ente gruppo proponente Le Curandaie Aps, partner Confraternita di Misericordia di Settignano Odv, Fondazione The Square Ets. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 4.895 euro.

“Sguardi parlanti: laboratorio di narrazione intergenerazionale e interculturale per lo sviluppo della cultura dell'incontro a Firenze”, ente capofila Giulia due mani per la vita odv, ente gruppo proponente Società Mutuo Soccorso Rifredi, partner associazione Initinere, confraternita di Misericordia di Rifredi Odv, Matrix società cooperativa sociale onlus. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro.

“L'arte sociale: la creatività al servizio della comunità”, ente capofila Circolo Ricreativo Culturale Restonese, ente gruppo proponente Circolo Pietrapiana Ets-Aps, partner Arci comitato territoriale C Valdarno Aps, Coop 21 cooperativa sociale. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro.

“Custodi del Verde”, ente capofila Amici della Terra Toscana Odv, enti gruppo proponente Amici Della Terra Club di Firenze Aps, Circolo Ricreativo La Pietra Aps. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro.

“Generazione Gioco e Volontariato”, ente capofila Kraken, enti gruppo proponente Associazione Fiorentina Battaglie In Scala A.F.B.I.S., partner Comune di Sesto Fiorentino, Gamelot – Mima di Giovannini Massimo & C. S.A.S. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 4.205 euro.

“Ponti di futuro”, ente capofila Saharawinsieme, enti gruppo proponente Comitato Selma 2.0 Solidarietà al Popolo Saharawi Odv, partner Associazione Corso della Nave, Associazione Tiravento, Casa del popolo Mercatale Val di Pesa Aps, Comune di Bagno a Ripoli, Comune di Barberino Tavarnelle, Comune di Dicomano, Comune di Greve in Chianti, Comune di Pelago, Comune di Pontassieve, Comune di Rufina, Comune di San Casciano in Val di Pesa, Polisportiva Sieci ASD, S.M.S Croce Azzurra Pubblica assistenza Pontassieve Odv. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro.

"Festa della Costituzione - 80° Anniversario della Repubblica italiana e dell'Assemblea costituente”, ente capofila Generatio Prs Odv, enti gruppo proponente Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età Contemporanea, partner Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti sez. Firenze, Anpi Firenze Ets Fondazione Circolo Fratelli Rosselli, Università di Firenze. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 2.900 euro.

“Giovani per l'Accoglienza: volontariato giovanile nelle comunità dell'Istituto degli Innocenti”, ente capofila Fondazione Istituto Degli Innocenti Ets, enti gruppo proponente Fondazione Claudio Ciai – Ets, partner Istituto degli Innocenti. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro.

“Allarghiamo Connections!”, ente capofila Arci Firenze Aps, ente gruppo proponente Anpi Comitato Provinciale di Firenze Ets, partner Exfila, società di mutuo soccordo Rifredi. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro.

“Scatti di inclusione”, ente capofila Associazione Toscana Idrocefalo E Spina Bifida – Aps, enti gruppo proponente Fish Federazione Italiana Superamento Handicap Regione Toscana Aps, Forum Toscano Associazioni Malattie Rare Aps, partner Società della Salute di Firenze. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 3450 euro.

“Siate note di memoria: concorso per giovani compositori”, ente capofila Piccolo Coro Melograno - Firenze Associazione Culturale, ente gruppo proponente Unione Nazionale Veterani Dello Sport U.N.V.S. Sezione Firenze 'Oreste Gelli', partner Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti sez. Firenze, Comune di Carmignano, Comune di Firenze. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro.

“Summer Youth Vision”, ente capofila Pro Loco San Piero a Sieve Aps, ente gruppo proponente Confraternita Di Misericordia di San Piero a Sieve Odv, Confraternita di Misericordia di Scarperia, Pro Loco Scarperia, partner Ass. Culturale Arzach, Bikeboobs - Associazione Sportiva Dilettantistica Aps, Comune di Scarperia e San Piero, Ellera Aps. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 3350 euro.

“Condividere il verde”, ente capofila Piedibus I Piccoli Passi Aps, ente gruppo proponente Circolo Legambiente Firenze Aps. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 2900 euro.

“so-BER Party”, ente capofila Pubblica Assistenza Campi Bisenzio Odv, ente gruppo proponente Club Alcologici Territoriali Sesto F.No - Campi B. - Peretola Firenze Odv, Futura Memoria Odv, partner C.A.T. (Centro di animazione triccheballacche) - Società cooperativa sociale, Comune di Campi Bisenzio, Slow food Scandicci Aps, Unicoop Firenze. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro.

Fonte: Ufficio stampa

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