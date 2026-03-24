Frana di via San Ripoli a Montespertoli, chiesti fondi al Ministero per oltre 10 milioni di euro

La storia della frana di via San Ripoli entra in una nuova fase. Nella seduta del 19 marzo 2026, la Giunta Comunale guidata dal Sindaco Alessio Mugnaini ha approvato l'aggiornamento del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per gli interventi di consolidamento del versante e della scarpata sottostante via di San Ripoli – La Fornace, con l'obiettivo di richiedere finanziamenti al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "MASE" e al Ministero della Protezione Civile e delle Politiche del Mare.

Si tratta di un passaggio decisivo nel percorso che il Comune di Montespertoli porta avanti da anni sul dissesto più complesso e più urgente dell'intero territorio comunale. L'area interessa il margine sud-occidentale del capoluogo, in corrispondenza di Via San Ripoli, Via Taddeini, Piazza dell'Unità d'Italia e della Fornace ed è classificata al massimo livello di pericolosità.

Il progetto aggiornato suddivide l'intervento in tre lotti. I primi due riguardano la parte alta della scarpata, quella che si affaccia direttamente sulle abitazioni, e prevedono lavori di consolidamento e rinforzo della parete rocciosa, oltre alla sistemazione degli scarichi idrici: il loro costo ammonta rispettivamente a 2.550.000 e 1.950.000 euro. Il terzo lotto è il più oneroso e interviene alla base della scarpata, dove la frana è più attiva: qui si prevede la realizzazione di strutture di contenimento profonde nel terreno, sistemi di drenaggio per controllare l'acqua — tra i principali fattori che alimentano il dissesto — e interventi di rinaturalizzazione del versante, per un costo di 5.850.000 euro. Il totale complessivo dell'operazione supera i 10 milioni di euro.

"La settimana scorsa in giunta abbiamo aggiornato un documento importante — un documento di indirizzo alla progettazione — per richiedere le risorse per finanziare questo intervento. È una delle frane più complesse e più importanti che abbiamo. Abbiamo chiesto il finanziamento al Ministero dell'Ambiente e al Ministero della Protezione Civile. Speriamo che questa domanda venga finanziata sia per la progettazione, che è comunque un'attività molto complessa, sia per la realizzazione di tutti gli interventi necessari a mettere in sicurezza questo versante del nostro paese, un versante che non può più attendere" ha dichiarato Marco Pierini, vicesindaco con delega all'urbanistica.

Rispetto al documento preliminare approvato nel dicembre 2021, quando il valore complessivo dell'opera era stimato in circa 4,5 milioni di euro e il fronte di intervento era fissato in 250 metri, il nuovo progetto aggiorna profondamente l'inquadramento tecnico ed economico dell'opera, riflettendo la progressione dei fenomeni di dissesto documentata negli ultimi anni e una più articolata suddivisione degli interventi per settori.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

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