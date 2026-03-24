Futura Cavallini e Valentina Aurilio riconfermate presidenti per Confesercenti Valdera-Cuoio e Pontedera

Un segnale chiaro di continuità, solidità e visione: l’assemblea ha sancito la riconferma di Futura Cavallini alla guida di Confesercenti Area Valdera-Cuoio e di Valentina Aurilio come presidente del direttivo di Confesercenti Pontedera. Una doppia conferma che arriva al termine di un anno straordinario, segnato da una crescita esponenziale sotto ogni punto di vista.

Numeri in aumento, servizi potenziati, una presenza sempre più capillare e, soprattutto, un calendario ricco di eventi di qualità che hanno animato l’intero territorio, consolidando Confesercenti come punto di riferimento non solo per le imprese, ma anche per i cittadini. Un risultato reso possibile da una squadra affiatata, competente e capace di leggere e anticipare le esigenze del tessuto economico locale.

La riconferma delle due presidenti, avvenuta durante l’assemblea dei soci, rappresenta dunque la naturale conseguenza di un lavoro concreto, fatto di ascolto, progettualità e azioni incisive. Ma è anche uno slancio verso il futuro: l’assemblea ha infatti rinnovato e ampliato entrambe le squadre, introducendo nuove energie e competenze.

Per l’Area Valdera-Cuoio, al fianco della presidente Futura Cavallini, il nuovo assetto della presidenza sarà composto da: Chiara Gubitosa, Fabio Saccomani, Vincenzo D’Addesio, Federica Salvoni, Eleonora Taddei, Romina Zanobini, Valentina Aurilio, Rodolfo Bernardini, Sandra Malloggi, Buccarello Angiolino e Domenico Ragone.

Per Confesercenti Pontedera, insieme alla presidente Valentina Aurilio, il direttivo sarà formato da: Federico Fiaschi, Baldini Giacomo, Fabrizio Lupi, Futura Cavallini, Giannini Gianluca, Mangini Debora, Stabile Claudia , Ylenia Speranza e Graziana Prifti.

Grande soddisfazione anche da parte del Responsabile d’area Valdera-Cuoio, Claudio Del Sarto, che sottolinea il valore di una squadra capace di rappresentare in modo capillare tutto il territorio: «Un gruppo solido, competente e profondamente radicato nell’area, che ci permette di essere ancora più vicini alle imprese e ai cittadini. Stiamo già lavorando a nuovi progetti e servizi pensati per rispondere in modo concreto alle esigenze dei nostri associati e accompagnarli nelle sfide future».

Una squadra rinnovata, dunque, che unisce esperienza e nuove competenze, pronta a proseguire un percorso di crescita già ben avviato. L’obiettivo resta chiaro: rafforzare ulteriormente il ruolo di Confesercenti come motore di sviluppo economico e sociale, capace di creare connessioni, opportunità e valore per tutto il territorio.

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