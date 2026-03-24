Gianni Rodari, pubblicato il catalogo della biblioteca del grande autore

È stato pubblicato il volume Biblioteca d’autore (Pensa Editore), a cura di Ilaria Capanna – autrice della catalogazione del Fondo – e di Pamela Giorgi (INDIRE), responsabile dell’azione di ricerca del Piano Nazionale della Ricerca (PNR) 2021–2026 in cui il progetto si inserisce.

Il volume restituisce, per la prima volta in forma sistematica, il fondo librario appartenuto a Gianni Rodari, oggi conservato dalla famiglia Rodari a Roma.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra INDIRE, Ilaria Capanna e l’Università di Siviglia con l’unità di ricerca guidata da Rosalba Mancinas Chávez e da Manuel Blanco Pérez, e la famiglia Rodari, e si sviluppa in una prospettiva che integra catalogazione, ricerca e innovazione didattica.

Il catalogo costituisce infatti la base per la successiva messa in rete da parte dell'Ente INDIRE del patrimonio librario, realizzata con l’Università di Siviglia, finalizzata a un utilizzo educativo e didattico rivolto al mondo della scuola.

Il volume consente di ricostruire i percorsi di studio di Rodari e di esplorare l’origine e lo sviluppo della sua opera attraverso le sue scelte librarie, che spaziano tra Ottocento e Novecento. Emergono così i suoi modelli di riferimento – letterari, filosofici, pedagogici, artistici e politici – e si possono rintracciare, attraverso un’accurata indagine, le fonti sospese tra realtà, fantasia e metaforizzazione entro cui si muove la sua scrittura.

È proprio in questo patrimonio librario che si può riconoscere anche la genesi di Grammatica della fantasia e comprendere la continuità del suo impegno come giornalista, uomo politico e instancabile ricercatore. La ricostruzione della biblioteca personale di Rodari non rappresenta soltanto un’operazione catalografica, ma un’importante azione di valorizzazione culturale, che apre nuove prospettive di studio sulla sua formazione intellettuale, creativa e pedagogica.

Attraverso i libri che Rodari ha scelto, letto, annotato e conservato, il catalogo permette di esplorare la trama di idee, riferimenti culturali e suggestioni che hanno alimentato la sua immaginazione e la sua poetica. In questa prospettiva, l’obiettivo della ricerca è indagare il potenziale pedagogico del patrimonio librario come strumento di apprendimento, capace di promuovere consapevolezza culturale, pensiero storico e cittadinanza critica.

La pubblicazione del catalogo cartaceo rappresenta una tappa fondamentale e prodromica di un più ampio progetto di ricerca, sviluppato nell’ambito delle attività INDIRE sull’uso educativo del patrimonio culturale e inserito nel PNR 2021–2026, nella linea dedicata alle Trasformazioni sociali e società dell’inclusione, finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca

Fonte: Ufficio Stampa