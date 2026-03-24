Una Half Marathon "da record": Firenze è pronta

"Questa edizione si preannuncia come la corsa dei record. Il sold out è stato dichiarato già da alcune settimane, con ben 6.000 partecipanti pronti a correre tra le strade più belle del mondo. I corridori avranno l'opportunità di ammirare Firenze da una prospettiva inedita, molto diversa da quella quotidiana". E' quanto ha dichiarato l'assessora allo sport Letizia Perini intervendo, questa mattina, alla presentazione della Half Marathon Firenze 2026 che si correrà domenica 29 marzo.

"Il fascino di questa gara risiede nel profondo legame con la città, declinato sotto molteplici aspetti - ha aggiunto -come ad esempio quello solidale, con il sostegno a tre realtà sociali che operano su Firenze, e anche la medaglia celebra il territorio: è infatti la prima di una serie dedicata a Firenze e alla figura di Dante". "Le manifestazioni di questo tipo portano a Firenze un turismo di qualità - ha proseguito l'assessora - il turismo sportivo è un turismo attento alla città, non si limita a una fruizione rapida dei monumenti o delle bellezze artistiche ma permette di vivere il territorio in modo più profondo e consapevole". "Chi partecipa a questi eventi - ha sottolineato - non si ferma alla sola competizione, ma spesso sceglie di prolungare il soggiorno per scoprire la città sotto diversi punti di vista, visitando luoghi, assaporando la cultura e immergendosi nelle sue tradizioni. Per questo, come amministrazione, puntiamo molto sul turismo sportivo, convinti che rappresenti una delle tipologie più sostenibili e benefiche per Firenze".

"Voglio ringraziare - ha concluso l'assessora allo sport i 550 volontari che presidieranno i varchi, gestiranno i ristori e offriranno assistenza agli atleti. Sono il motore instancabile di questo e di tanti altri eventi: senza la loro generosità e il loro tempo, una manifestazione di questa portata non sarebbe possibile".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

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