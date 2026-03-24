I testi teatrali di Renzo Ricchi a palazzo Strozzi Sacrati

Nato a Nettuno, nella Città metropolitana di Roma e fiorentino d’adozione, Renzo Ricchi ha coltivato negli anni il suo talento di drammaturgo ispirato anche dalle forme della poesia, della narrativa e della saggistica.

Giornalista nella redazione dell’Avanti ! e della Rai, collaboratore de Il Mondo nella stagione di Arrigo Benedetti, il suo ultimo lavoro raccoglie undici testi teatrali nel volume “Sussurri dall’Oceano”, che verrà presentato a Firenze giovedì 26 marzo alle 16.30 nella sala Esposizioni di palazzo Strozzi Sacrati dal presidente della Regione Eugenio Giani, assieme al presidente della Fondazione Spadolini Cosimo Ceccuti, Francesco Tei, giornalista Rai e la giornalista del Corriere della Sera Caterina Rugiu D’Aragona.