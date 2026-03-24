Il Comune dà un incarico triennale a una nutrizionista per il servizio mensa e sportello nutrizionale

Dal 20 marzo 2026 l'amministrazione comunale di Empoli ha pubblicato l’avviso per il conferimento di un incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo della durata di tre anni, per lo svolgimento di attività professionali di nutrizionista a supporto del servizio di refezione scolastica comunale e dello sportello nutrizionale.

L’avviso, rivolto a liberi professionisti in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza nel settore della nutrizione e dell’educazione alimentare, è finalizzato a garantire un adeguato supporto tecnico-specialistico in ambito nutrizionale a favore del servizio di refezione scolastica comunale e dell’utenza, oltre a rafforzare le attività di informazione e orientamento nutrizionale rivolte alla cittadinanza.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 10 del 18 aprile 2026 esclusivamente tramite PEC all’indirizzo pec@comune.empoli.fi.it.

La documentazione e le modalità di partecipazione è consultabile al seguente link: https://www.comune.empoli.fi.it/Novita/Avvisi/Conferimento-di-un-incarico-individuale-con-contratto-di-lavoro-autonomo-per-lo-svolgimento-di-attivita-professionali-di-nutrizionista-a-supporto-del-servizio-di-refezione-scolastica-comunale-e-dello-sportello-del-nutrizionista .

Per eventuali richieste di chiarimenti è necessario inviare una mail all’indirizzo scuola@comune.empoli.fi.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa