In arrivo aria fredda in Toscana, maltempo codice giallo per vento forte sui crinali

L’ingresso di aria fredda dal nord Europa porterà nella giornata di domani, mercoledì 25 marzo, condizioni di nuova instabilità. Piogge sparse, generalmente deboli, sono previste inizialmente sulla provincia Massa-Carrara, per estendersi, a partire dal pomeriggio, verso le province di Lucca e Pistoia. In tarda serata e nelle ore notturne le precipitazioni interesseranno anche le zone interne centro-settentrionali della Toscana, con calo della quota neve da 1500 a 600-800 metri.

Ma sarà il forte vento, soprattutto, a caratterizzare la giornata di domani, con vento di libeccio in rinforzo dal pomeriggio e raffiche fino a 80-100 km/h su Arcipelago a nord di Capraia e localmente anche sulla costa pisana-livornese e i crinali appenninici.

Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta con codice giallo per vento forte che interesserà, in particolare, la Romagna toscana e il bacino del Reno, con durata dalle ore 13 fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 25 marzo.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Fonte: Regione Toscana

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