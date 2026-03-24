In arrivo aria fredda in Toscana, maltempo codice giallo per vento forte sui crinali

Cronaca Toscana
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Sarà il forte vento a caratterizzare la giornata di domani, con vento di libeccio in rinforzo dal pomeriggio e raffiche fino a 80-100 km/h

L’ingresso di aria fredda dal nord Europa porterà nella giornata di domani, mercoledì 25 marzo, condizioni di nuova instabilità. Piogge sparse, generalmente deboli, sono previste inizialmente sulla provincia Massa-Carrara, per estendersi, a partire dal pomeriggio, verso le province di Lucca e Pistoia. In tarda serata e nelle ore notturne le precipitazioni interesseranno anche le zone interne centro-settentrionali della Toscana, con calo della quota neve da 1500 a 600-800 metri.

Ma sarà il forte vento, soprattutto, a caratterizzare la giornata di domani, con vento di libeccio in rinforzo dal pomeriggio e raffiche fino a 80-100 km/h su Arcipelago a nord di Capraia e localmente anche sulla costa pisana-livornese e i crinali appenninici.

Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta con codice giallo per vento forte che interesserà, in particolare, la Romagna toscana e il bacino del Reno, con durata dalle ore 13 fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 25 marzo.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Fonte: Regione Toscana

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