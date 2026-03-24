Livorno, il meticcio Nino cerca casa

Nino è un meticcio di circa 12 anni, arrivato da poco al canile comunale perché il suo proprietario non poteva più occuparsi di lui. È un cane affettuoso e molto tranquillo, abituato a vivere in casa. Ora cerca una nuova famiglia che possa accoglierlo. Nonostante l’età, non ha patologie né bisogno di cure particolari.

Chiunque fosse interessato ad adottarlo può contattare l'Ufficio Tutela Animali al numero 0586.820351-353. È possibile anche andare a conoscerlo al canile “La cuccia nel bosco”, in via del Vallin 2 (zona Pian di Rota), durante gli orari di apertura:

• Lunedì 8.30-12.30

• Martedì 8.30-12.30 e 14.30-16.30

• Mercoledì 8.30-12.30

• Giovedì 8.30-12.30 e 14.30-16.30

• Venerdì 8.30-12.30

• Sabato 11.00-12.30 e 14.30-16.30

• Domenica 11.00-12.30

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

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