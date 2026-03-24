Livorno, il meticcio Nino cerca casa

Attualità Livorno
Condividi su:
Leggi su mobile

Il cane ha 12 anni ed è abituato a vivere in famiglia

Nino è un meticcio di circa 12 anni, arrivato da poco al canile comunale perché il suo proprietario non poteva più occuparsi di lui. È un cane affettuoso e molto tranquillo, abituato a vivere in casa. Ora cerca una nuova famiglia che possa accoglierlo. Nonostante l’età, non ha patologie né bisogno di cure particolari.

Chiunque fosse interessato ad adottarlo può contattare l'Ufficio Tutela Animali al numero 0586.820351-353. È possibile anche andare a conoscerlo al canile “La cuccia nel bosco”, in via del Vallin 2 (zona Pian di Rota), durante gli orari di apertura:

• Lunedì 8.30-12.30
• Martedì 8.30-12.30 e 14.30-16.30
• Mercoledì 8.30-12.30
• Giovedì 8.30-12.30 e 14.30-16.30
• Venerdì 8.30-12.30
• Sabato 11.00-12.30 e 14.30-16.30
• Domenica 11.00-12.30

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

Notizie correlate

Nuoto
Attualità
24 Marzo 2026

Aquatempra protagonista a Livorno: gli Esordienti A sono 12esimi nella Coppa Toscana Giannoni

Ancora un weekend ricco di soddisfazioni per il team sportivo di Aquatempra. Dopo l’ottima prova a squadre degli Esordienti B, nello scorso fine settimana sono scesi in vasca gli Esordienti A impegnati [...]

Toscana
Attualità
22 Marzo 2026

Referendum giustizia, affluenza delle 23 in Toscana al 52,49%

Domenica 22 dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15 si vota per il Referendum popolare confermativo della legge costituzionale "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale [...]

zzo
Attualità
18 Marzo 2026

Codacons denuncia rialzi "fraudolenti dei prezzi": aperte indagini in Toscana

E’ stato formalmente depositato presso le Procure della Repubblica di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena l’esposto del Codacons per le possibili fattispecie di rialzo [...]



Tutte le notizie di Livorno

<< Indietro

torna a inizio pagina