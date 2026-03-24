Manutenzione del verde pubblico: al via il taglio dell’erba nel centro abitato di Certaldo

Il Comune di Certaldo informa che, con l’avvio della stagione primaverile, sono iniziati gli interventi programmati di taglio dell’erba all’interno del centro abitato. Le attività proseguiranno nel periodo compreso tra marzo e ottobre, secondo il calendario degli interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico.

Le operazioni, svolte dagli operai comunali, sono finalizzate a garantire il decoro urbano, la sicurezza e la piena fruibilità degli spazi pubblici da parte di cittadini e visitatori.

Al fine di consentire il regolare svolgimento degli interventi e tutelare il lavoro degli operatori, l’Amministrazione comunale richiama l’attenzione della cittadinanza su alcune semplici ma fondamentali norme di comportamento.

In particolare, si invita a provvedere sempre alla raccolta delle deiezioni canine durante le uscite con i propri animali, contribuendo così al mantenimento della pulizia e del decoro degli spazi pubblici, anche a tutela degli operatori impegnati nelle attività di manutenzione.

Si ricorda inoltre l’importanza di non parcheggiare veicoli all’interno delle aiuole e delle aree verdi, al fine di consentire una corretta esecuzione degli interventi e preservare l’integrità del patrimonio urbano.

L’Amministrazione comunale confida nella collaborazione e nel senso civico di tutti i cittadini, elementi fondamentali per la cura e la valorizzazione del territorio

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

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