Manutenzione del verde pubblico: al via il taglio dell’erba nel centro abitato di Certaldo

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Il Comune di Certaldo informa che, con l’avvio della stagione primaverile, sono iniziati gli interventi programmati di taglio dell’erba all’interno del centro abitato. Le attività proseguiranno nel periodo compreso tra marzo e ottobre, secondo il calendario degli interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico.

Le operazioni, svolte dagli operai comunali, sono finalizzate a garantire il decoro urbano, la sicurezza e la piena fruibilità degli spazi pubblici da parte di cittadini e visitatori.

Al fine di consentire il regolare svolgimento degli interventi e tutelare il lavoro degli operatori, l’Amministrazione comunale richiama l’attenzione della cittadinanza su alcune semplici ma fondamentali norme di comportamento.

In particolare, si invita a provvedere sempre alla raccolta delle deiezioni canine durante le uscite con i propri animali, contribuendo così al mantenimento della pulizia e del decoro degli spazi pubblici, anche a tutela degli operatori impegnati nelle attività di manutenzione.

Si ricorda inoltre l’importanza di non parcheggiare veicoli all’interno delle aiuole e delle aree verdi, al fine di consentire una corretta esecuzione degli interventi e preservare l’integrità del patrimonio urbano.

L’Amministrazione comunale confida nella collaborazione e nel senso civico di tutti i cittadini, elementi fondamentali per la cura e la valorizzazione del territorio

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

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