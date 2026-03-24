Montellori in festa aspettando la Primavera

C'era anche la sindaca di Fucecchio Emma Donnini all'evento promosso sabato scorso, 21 marzo, dalla famiglia Nieri presso la Fattoria Montellori. Una vera e propria festa di primavera, tra amici, ospiti e collaboratori, alla quale la prima cittadina ha portato i saluti dell'amministrazione comunale.

Durante il rinfresco, spazio a diverse delegazioni di AIS Toscana (Associazione Italiana Sommelier), ognuna delle quali ha proposto la degustazione di un vino della Fattoria Montellori. Nell'occasione non sono mancate le tradizionali visite alla cantina, mentre originali opere d'arte realizzate con fiori hanno accolto gli ospiti nello spazio esterno. Infine, non poteva mancare un richiamo alla principale manifestazione cittadina, il Palio, con il gruppo musici e sbandieratori della contrada Cappiano che ha deliziato i presenti con il tipico spettacolo di suoni e volteggi.Una bella giornata di festa, insomma, per dare il benvenuto alla primavera tra sapori, cultura e tradizioni del territorio

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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