Montemurlo, al via le adesioni per i 'Nidi Gratis' 2026/2027

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Per presentare domanda c’è tempo fino al prossimo 13 aprile. Possono partecipare i titolari di spazi gioco e nidi privati accreditati

Il Comune di Montemurlo ha approvato l’avviso pubblico per l’individuazione dei servizi educativi per la prima infanzia privati accreditati che intendono aderire alla misura regionale "Nidi Gratis" per l'anno educativo 2026/2027. L'iniziativa, sostenuta dalla Regione Toscana (PR FSE+ 2021-2027), è finalizzata a garantire l'abbattimento delle rette per le famiglie, favorendo l'accesso ai servizi 0-3 anni e promuovendo la conciliazione tra vita lavorativa e familiare.

I gestori dei servizi privati accreditati (nidi d'infanzia e spazi gioco) situati nel territorio comunale possono presentare la propria manifestazione di interesse da domani, mercoledì 25 marzo con scadenza alle ore 13 del 13 aprile 2026. L’avviso completo è scaricabile dal sito del Comune di Montemurlo (www.comune.montemurlo.po.it). Le domande di adesione possono essere inoltrate per Pec all'indirizzo comune.montemurlo@postacert.toscana.it, oppure consegnate a mano all'ufficio protocollo in piazza della Repubblica, 1.

Possono partecipare i soggetti titolari di servizi 3-36 mesi regolarmente autorizzati e accreditati. L’adesione all’avviso comporta l’obbligo di applicare direttamente lo sconto in fattura alle famiglie beneficiarie. Inoltre, le strutture dovranno stipulare un'apposita convenzione con il Comune di Montemurlo e garantire la corretta rendicontazione dei flussi e delle presenze secondo i modelli regionali.

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare l'ufficio pubblica istruzione email: pubblicaistruzione@comune.montemurlo.prato.it. Telefono: 0574 558562 (Riferimento: Mavi Mazzanti)

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa

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