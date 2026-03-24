Nuova sede di protezione civile a Montale con due milioni dalla Regione

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Un contributo straordinario da 2 milioni di euro è in arrivo dal bilancio regionale per rispondere alle esigenze del Comune di Montale (Pistoia) riguardo alla realizzazione della nuova sede della protezione civile e di un magazzino comunale nel Comune di Montale.

Lo stanziamento che ha avuto il via libera nell’ultima seduta di Giunta, nasce dalla necessità del Comune di dotarsi di strutture strategiche e funzionali, capaci di rispondere alle esigenze operative legate alla gestione delle emergenze e alla logistica comunale, assicurando spazi adeguati per il coordinamento, il ricovero dei mezzi, lo stoccaggio di materiali e l’accoglienza dei volontari.

“Investire su presidi di protezione civile funzionali e moderni in tutti i Comuni della Toscana diffusa è una priorità per la Regione Toscana, perché ci consente una migliore la gestione delle emergenze- hanno detto il presidente Giani e il sottosegretario Dika- Siamo quindi felici di poter supportare il Comune di Montale con questo contributo significativo, finalizzato a delle opere che hanno a che fare direttamente con la sicurezza dei cittadini. Perfezionando la logistica infatti si ottiene una migliore risposta sul territorio in situazioni in cui la tempestività e l’efficienza organizzativa fanno la differenza”.

Il contributo totale di 2 milioni di euro a valere sul bilancio regionale 2026/2028 prevede lo stanziamento di 305 mila euro nel 2026, di 1milione e 280 mila euro nel 2027 e di 400 mila euro nel 2028, oltre a 15 mila euro già erogati nel 2025.

Fonte: Regione Toscana

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