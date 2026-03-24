'Oltre la legge, il comportamento corretto nel mondo del lavoro', il seminario del Rotary Club Empoli

“Oltre la legge, il comportamento corretto nel mondo del lavoro” è il titolo dell’incontro organizzato dal Rotary Club Empoli che si è svolto sabato 14 Marzo nella sala conferenze dell’Hotel Da Vinci alla presenza del Sindaco di Vinci Daniele Vanni e dell’Assessora con delega al lavoro del Comune di Empoli Valentina Torrini. Si è trattato di una tavola rotonda sull’etica nel mondo del lavoro e ha rappresentato un momento di riflessione profonda, affrontando il tema del comportamento etico nel contesto lavorativo e ponendo l’attenzione sulla differenza tra il semplice rispetto delle norme e l’adozione di condotte responsabili e corrette.

L’obiettivo principale è stato quello di sensibilizzare i partecipanti sull’importanza di un approccio basato su valori come integrità, rispetto e responsabilità. Coordinatore dell’incontro Roberto Sturla, Presidente della commissione azione professionale del Rotary club di Empoli, imprenditore nella produzione di accessori e componenti per abbigliamento, calzatura e pelletteria, che ha abilmente orchestrato tutti gli interessanti interventi della mattinata.

Apprezzatissimi relatori i soci: Raffaele Berni, titolare della ditta Berni, che ha esposto la sua esperienza nell’imprenditoria privata ispirata a comportamenti etici; Maurizio Leschiera, ingegnere, dirigente della società FS Engineering del gruppo Ferrovie dello Stato, che ha parlato della sua esperienza nel settore pubblico; Pasquale Florio, Direttore Area Ginecologia ed Ostetricia Azienda Toscana centro, che si è soffermato sull’etica del lavoro non come atto individuale ma come performance collettiva, il cui successo dipende dalla tenuta dell’anello più debole con massiccia riduzione del rischio clinico sottolineando l’importanza della leadership. Infine Stefania Caparrini, imprenditrice nel settore della cosmetica ha esposto il suo percorso professionale basato su un’etica vista non come codice scritto ma come pratica quotidiana in cui risaltano, quali valori aziendali, la crescita e il benessere del gruppo.

“Un occasione per noi importante per approfondire il tema dell’etica del lavoro come componente essenziale per la realizzazione personale e la consapevolezza del proprio ruolo” ha commentato il coordinatore della tavola rotonda ringraziando tutti i presenti per la partecipazione, il presidente Giovanni Calugi e il socio Francesco Minoli per il supporto nell’organizzazione.

Fonte: Rotary Club Empoli