Pasqua solidale per Sebach: l'azienda ha donato prodotti all'Emporio Solidale di Certaldo

In occasione delle festività pasquali, Sebach ha effettuato una donazione di prodotti destinati all’Emporio Solidale di Certaldo.

Il contributo rappresenta un sostegno concreto a favore delle famiglie in situazione di difficoltà economica del territorio, in un periodo particolarmente significativo dell’anno, e si inserisce nel quadro delle azioni di collaborazione tra realtà del tessuto economico, sociale e istituzionale.

Resta sempre aperta la possibilità, per cittadini e soggetti interessati, di contribuire alle attività dell’Emporio Solidale attraverso donazioni di generi alimentari e beni di prima necessità, contattando direttamente il servizio oppure rivolgendosi alle associazioni coinvolte nella gestione: Misericordia, Caritas e Croce Rossa.

Attivo dal 2021, l’Emporio Solidale di Certaldo è organizzato come un punto di distribuzione strutturato, che consente l’accesso ai beni tramite un sistema a punti, con l’obiettivo di garantire un supporto dignitoso e continuativo alle persone in difficoltà. Il progetto è promosso in collaborazione tra Misericordia, Caritas, Croce Rossa e Comune di Certaldo.

L’iniziativa si inserisce in un percorso condiviso volto al rafforzamento della coesione sociale e del sostegno alle fasce più fragili della popolazione.