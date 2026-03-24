Referendum, scrutatori puliscono la scuola dopo il voto in una frazione di Arezzo

Attualità Arezzo
Condividi su:
Leggi su mobile

Succede a Olmo durante una pausa delle operazioni elettorali: "Così i bimbi ritrovano un ambiente pulito"

Un gesto di senso civico durante le operazioni del referendum in provincia di Arezzo. In un seggio allestito nella frazione di Olmo, alcuni scrutatori hanno deciso spontaneamente di pulire l’aula scolastica che ospitava le votazioni, con l’obiettivo di far trovare l’ambiente in ordine agli studenti al rientro a scuola.

L’episodio è avvenuto durante una pausa delle operazioni elettorali, quando i componenti del seggio si sono messi a sistemare l’aula, pulendo i vetri e riordinando gli spazi utilizzati per il voto. Un’iniziativa non prevista dalle disposizioni ufficiali, ma nata dalla volontà di lasciare la scuola nelle migliori condizioni possibili.

Il gesto è stato motivato dall’idea di consentire ai bambini di tornare in classe senza disagi, con l’intento di "far ritrovare ai bimbi un ambiente pulito" e di mostrare rispetto anche per il lavoro del personale addetto alle pulizie.

La scena è stata fotografata da un elettore presente al seggio e si è trasformata in una piccola curiosità della tornata elettorale nella frazione aretina, diventando per molti un esempio concreto di attenzione e responsabilità nella vita quotidiana.

Notizie correlate

Arezzo
Attualità
23 Marzo 2026

Attacchi social a vescovo di Arezzo, Giani: "Sbaglia clamorosamente chi critica"

Solidarietà al vescovo di Arezzo monsignor Andrea Migliavacca dopo gli attacchi ricevuti sui social per la partecipazione alla festa di fine Ramadan. A esprimerla è il presidente della Regione Toscana [...]

Toscana
Attualità
22 Marzo 2026

Referendum giustizia, affluenza delle 23 in Toscana al 52,49%

Domenica 22 dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15 si vota per il Referendum popolare confermativo della legge costituzionale "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale [...]

Arezzo
Attualità
9 Marzo 2026

Rondine a Didacta Italia con la Regione Toscana: come generare habitat di pace

Rondine Cittadella della Pace e Regione Toscana portano a Didacta Italia un’idea tanto concreta quanto controcorrente: la pace non è un “argomento” da infilare in un’ora di educazione civica, ma [...]



Tutte le notizie di Arezzo

<< Indietro

torna a inizio pagina