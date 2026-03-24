Referendum, scrutatori puliscono la scuola dopo il voto in una frazione di Arezzo

Un gesto di senso civico durante le operazioni del referendum in provincia di Arezzo. In un seggio allestito nella frazione di Olmo, alcuni scrutatori hanno deciso spontaneamente di pulire l’aula scolastica che ospitava le votazioni, con l’obiettivo di far trovare l’ambiente in ordine agli studenti al rientro a scuola.

L’episodio è avvenuto durante una pausa delle operazioni elettorali, quando i componenti del seggio si sono messi a sistemare l’aula, pulendo i vetri e riordinando gli spazi utilizzati per il voto. Un’iniziativa non prevista dalle disposizioni ufficiali, ma nata dalla volontà di lasciare la scuola nelle migliori condizioni possibili.

Il gesto è stato motivato dall’idea di consentire ai bambini di tornare in classe senza disagi, con l’intento di "far ritrovare ai bimbi un ambiente pulito" e di mostrare rispetto anche per il lavoro del personale addetto alle pulizie.

La scena è stata fotografata da un elettore presente al seggio e si è trasformata in una piccola curiosità della tornata elettorale nella frazione aretina, diventando per molti un esempio concreto di attenzione e responsabilità nella vita quotidiana.

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