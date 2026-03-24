Rimosso l'amianto da alcune strutture del cimitero di Tavarnelle

Attualità Barberino Tavarnelle
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Si è conclusa una delle opere più rilevanti finalizzate alla riqualificazione dei camposanti di campagna messe in campo dal Comune di Barberino Tavarnelle. E’ giunto al termine l’intervento che ha portato alla rimozione dell’amianto e al consolidamento delle strutture e delle cappelle del cimitero di Tavarnelle Val di Pesa. Un investimento del valore di circa 250.000 euro che la giunta Baroncelli ha deciso di realizzare per mettere in sicurezza le parti strutturali del camposanto interessate dalla rimozione.

Nello specifico l’intervento è consistito nell’eliminare l’amianto dalle coperture e nel consolidare le strutture, alcune delle quali ammalorate dalle infiltrazioni d’acqua, per una superficie complessiva pari a 800 metri quadri. La scelta di mettere in campo questo e altri investimenti di bonifica e risanamento peraltro risponde ai requisiti necessari alle procedure della certificazione Emas che il comune ottiene e rinnova periodicamente.

“E’ un’opera significativa, progettata e attuata con l’obiettivo di mettere in sicurezza e far fronte alle problematiche emerse dal cimitero del Borghetto – dichiara il sindaco David Baroncelli – l’opera scaturisce da un percorso complesso, che ha interessato i lavori pubblici e le politiche di tutela ambientale. La nostra è una costante attività di verifica, monitoraggio e risanamento della criticità presenti nel territorio”. Il Comune è intervenuto con la realizzazione di varie opere di consolidamento, rifacimento e ampliamento nei cimiteri di Sambuca, Barberino, Marcialla, San Filippo e San Donato in Poggio.

Fonte: Comune di Barberino Tavarnelle - Ufficio stampa

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