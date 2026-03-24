Un momento di grande arte e riflessione. Torna il tradizionale evento del Dramma Popolare di San Miniato – guidato da Marzio Gabbanini – in preparazione della Pasqua, L'appuntamento è per sabato alle 21,15 nella chiesa della Trasfigurazione a San Miniato Basso. In scena 'Le ultime sette parole di Cristo sulla croce' di César Franck. Un'opera, scelta dal Teatro dei Cielo di San Miniato, composta nel 1853 e che trasforma le ultime frasi di Cristo in un percorso musicale di meditazione profonda. Una scelta che rientra a pieno titolo nella mission storica del Dramma.

La rappresentazione è infatti una riflessione sul dolore, la misericordia e l'abbandono che si compie nella pace finale. Un oratorio che attraverso la musica, spiega i misteri della fede: un concerto di grande forza narrativa e didascalica per raccontare gli ultimi sette momenti di Cristo sulla Croce. Un intreccio di luce e buio, dolore e speranza, morte e rinascita, in percorso guidato dalla musica e dal canto, che alterna momenti di grande impatto sonoro a momenti pacati e lenti, che fanno immergere l'ascoltatore in una atmosfera mistica e di riflessione. Produzione e esecuzione a cura della Pia Società Corale Santa Cecilia. Dirige solisti e orchestra il maestro Simone Faraoni.