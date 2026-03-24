San Miniato, Lega: "Bilancio non solido. C'è aria di nuovi balzelli"

In arrivo "nuovi balzelli" a San Miniato. A lanciare l'allarme è la sezione locale della Lega, che denuncia come, nonostante i proclami di un bilancio "solido", l'Amministrazione mostri segnali di difficoltà: "Le costanti politiche di corto respiro e l’incredibile inattività del Comune nel comparto dei lavori pubblici sono un evidente segno di difficoltà di bilancio e la mancata copertura del ruolo di assessore al bilancio che si è protratta per anni ne è la riprova", commentano nella nota.

Secondo il partito, i problemi non riguardano solo nuove gabelle: "Le finanze del Comune dovranno far fronte a ingenti somme del PNRR che, a causa del mancato rispetto delle scadenze, dovranno essere restituite allo Stato", e rischiano di essere compromessi progetti pubblici come la costruzione di scuole e il sostegno ai servizi per l’infanzia: "Il contributo al nido Pinocchio di San Miniato Basso e il finanziamento per la scuola di Ponte a Elsa, se non completati nei tempi previsti, comporteranno la restituzione di milioni di euro", sottolineano.

"Tutte situazioni che fra poco impatteranno sul bilancio del Comune senza che vi sia una idea chiara da dove potranno essere attinti i fondi necessari per farvi fronte, a meno che si speri che qualche nuovo balzello posso fare il miracolo di bilanciare le nuove uscite milionarie", concludono.

La nota integrale

"Da alcuni mesi tira una brutta aria per i cittadini di San Miniato perché nelle stanze del Comune aleggia l'idea, ad oggi inconfessata, di introdurre nuovi balzelli. Poiché ad ogni occasione si sostiene che il bilancio dell'Ente è solido ci chiediamo quale è il motivo per il quale bisogna introdurre nuove gabelle che comunque non potrebbero essere risolutive per realizzare gli innumerevoli progetti che stazionano da anni nel libro dei sogni delle cose da fare.

La realtà è un po' diversa da quella che si vuole rappresentare. Le costanti politiche di corto respiro e l’incredibile inattività del Comune nel comparto dei lavori pubblici sono un evidente segno di difficoltà di bilancio e la mancata copertura del ruolo di assessore al bilancio che si è protratta per anni ne è la riprova. Le finanze del Comune già pesantemente fiaccate dalla cancellazione di milioni di euro di entrate per dichiarata inesigibilità, ricordiamo il caso clamoroso dei crediti IMU cassati, a breve dovranno far fronte al problema della ingenti somme incassate dal PNRR ma che a causa del mancato rispetto delle scadenze dovranno essere restituite allo Stato.

Parliamo del contributo al nido Pinocchio di San Miniato basso per il quale l'obbligo di restituzione dei fondi ricevuti è già un dato di fatto, ma anche del finanziamento per la costruzione della scuola di Ponte a Elsa i cui lavori se non completati entro giugno, cosa probabile, comporteranno la restituzione di milioni di euro. Senza contare che il credito di 7.7 milioni di euro vantato dal

Comune nei confronti del soggetto gestore del project financing non sembra avere possibilità di incasso, né sembra avere possibilità di incasso la fidejussione di 400 mila euro in favore del Comune per opere incompiute.

Tutte situazioni che fra poco impatteranno sul bilancio del Comune senza che vi sia una idea chiara da dove potranno essere attinti i fondi necessari per farvi fronte, a meno che si speri che qualche nuovo balzello posso fare il miracolo di bilanciare le nuove uscite milionarie".

LEGA SEZIONE SAN MINIATO

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