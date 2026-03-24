Sbloccati i fondi nazionali per non autosufficienza, Monni: "Continuità di risorse e stabilità"

“Un passaggio fondamentale che permette di rendere pienamente operative risorse che garantiscono gran parte dei servizi rivolti alle persone anziane non autosufficienti e alle persone con disabilità”. Così l’assessora al diritto alla salute e alle politiche sociali Monia Monni commenta il via libera da parte della Conferenza unificata Stato-Regioni al riparto del Fondo nazionale per la non autosufficienza. Lo stanziamento complessivo per il triennio 2025-2027 (il piano arriva in ritardo) ammonta a tre miliardi di euro.

Nelle scorse settimane gonews.it aveva raccolto l'appello di una mamma di Montelupo Fiorentino e della rete Inclusione Empolese Valdelsa per sbloccare i fondi (qui l'approfondimento).

In attesa di questa approvazione, la Toscana si era comunque attivata per garantire continuità ai servizi stanziando 28 milioni di euro per il 2025 e ulteriori 25 milioni per il 2026. Un impegno che ha permesso di assicurare assistenza domiciliare, progetti personalizzati e il funzionamento quotidiano delle zone distretto e delle Società della Salute, e che proseguirà fino alla piena disponibilità dei fondi nazionali.

“Ora, con i fondi nazionali finalmente sbloccati – ha aggiunto la Monni – possiamo consolidare i servizi e rafforzare le risposte ai bisogni delle persone non autosufficienti. Questo ci permette di andare oltre la gestione delle emergenze, costruendo un sistema stabile e duraturo che mette al centro le persone e le loro famiglie. Come Regione Toscana, continueremo a garantire continuità, qualità e equità degli interventi, assicurando che le risorse arrivino davvero dove servono.”

Fonte: Regione Toscana