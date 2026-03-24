Servizio Civile, aperti i bandi per le Misericordie. In Toscana 976 posti disponibili

Svolgere un anno di servizio civile in una Misericordia della Toscana, impegnati in progetti specifici dedicati all’assistenza, alla formazione, alla protezione civile. E’ possibile per i giovani e le giovani tra i 18 e i 28 anni (non ancora compiuti) alla data di presentazione della domanda, italiani, dell'Unione Europea o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

Per farlo occorre partecipare al bando per la selezione di operatori volontari nell’ambito del Servizio Civile Universale, promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

È possibile presentare domanda fino alle ore 14 dell’8 aprile prossimo. A gestire il bando per le Misericordie è la Confederazione Nazionale e ci sono 2.118 posti disponibili. In Toscana i posti disponibili sono 976 e riguardano 10 progetti in molte delle oltre trecento Misericordie presenti in tutta la regione.

Tutti i progetti si svolgono in Italia e prevedono un impegno di 25 ore settimanali, articolate su 5 giorni.

Il Servizio Civile rappresenta un’importante opportunità di crescita personale e professionale per i giovani che desiderano mettersi al servizio della comunità, contribuendo attivamente allo sviluppo sociale del territorio.

Scegliere di svolgerlo all’interno della rete delle Misericordie significa entrare a far parte di una realtà storica, profondamente radicata nelle comunità e impegnata quotidianamente nel sostegno alle persone più fragili. È un’esperienza concreta, fatta di relazioni autentiche, responsabilità e partecipazione attiva.

Tutte le informazioni utili sul servizio civile (progetti, sedi di svolgimento, modalità di presentazione della domanda), sono presenti nell’apposita sezione del sito della Confederazione, www.misericordie.it

Fonte: Misericordie Toscana