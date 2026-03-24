Soci, sono cominciati i lavori di messa in sicurezza all'asilo nido

Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza all'asilo nido di Soci, nel comune di Bibbiena (Arezzo), dove il 12 novembre 2025 perse tragicamente la vita il piccolo Leo, di soli due anni e mezzo, rimasto intrappolato con la sciarpa in un ramo nell'area esterna.

Il sindaco Filippo Vagnoli ha spiegato che gli interventi riguardano principalmente la manutenzione e il rafforzamento della sicurezza di ambienti interni, arredi e spazi esterni.

La riapertura della struttura nella sede originaria è prevista tra circa due mesi, compatibilmente con le autorizzazioni necessarie. Come soluzione alternativa, è allo studio la possibilità di trasferire temporaneamente il nido al plesso 'Mencarelli', con tempi stimati di tre-quattro mesi.

Nei giorni scorsi il medico legale ha effettuato un nuovo sopralluogo nella struttura. Intanto, la Procura di Arezzo ha aperto un fascicolo con cinque indagati, tra cui alcune educatrici, con l'ipotesi di omicidio colposo. L'inchiesta resterà aperta fino al deposito della relazione autoptica.