Pistoia, attacchi sessisti e di odio contro Stefania Nesi: "Sulla strada giusta, non mi fermerò"

Cronaca Pistoia
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Fonte: FB Bernard Dika

La candidata sindaca di Pistoia denuncia gli attacchi ricevuti dopo l'annuncio della sua candidatura. Messaggi di sostegno da PD e Regione Toscana

'Metti l'acqua e vai in cucina a lavare i piatti', 'schianta zecca rossa infame'. Sono solo alcune delle offese che Stefania Nesi, candidata sindaca di Pistoia, ha ricevuto sui social dopo l'annuncio della sua candidatura. Nesi ha denunciato l'accaduto in un video, condannando gli attacchi d'odio ricevuti e confermando di essere "sulla strada giusta".

"Queste sono solo alcune delle offese che ricevo quotidianamente. Le leggo tutte - Ha detto Nesi -. Questo dimostra che nel 2026 ci sono ancora persone che non accettano che una donna pensi, parli, abbia le proprie idee e si esponga in politica. Tutta questa energia negativa mi dà una grande carica: mostra che sono sulla strada giusta e mi rende ancora più convinta a candidarmi. Io non mi fermerò. Noi non ci fermeremo".

Messaggi di vicinanza arrivano anche da esponenti politici locali. Irene Bottacci, segretaria comunale del PD di Pistoia, afferma: "A Stefania vanno tutto il nostro sostegno e la nostra vicinanza. Il disprezzo non aiuta il dibattito pubblico, ma lo impoverisce. Il confronto politico può essere duro, ma non può mai scivolare nell'offesa o nella discriminazione".

Sostegno anche dal sottosegretario alla presidenza della Regione Toscana, Bernard Di

ka: "Stefania la conosco bene, è un'amica. So quanto impegno, passione e serietà mette in tutto quello che fa. Per questo leggere le offese che sta ricevendo fa male. Fa male perché non riguardano solo lei, ma raccontano ancora una volta quanto sia difficile, anche oggi, accettare una donna che parla, propone e si mette in gioco. Proprio per questo non fermarti: vai avanti, più forte di prima. Quello che stai facendo è importante. Forza Stefania! Per Pistoia!".

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