Successo a Pisa per il corso sul “Timing del parto”

Si è svolto a Pisa nei giorni scorsi il secondo Corso Agui (Associazione ginecologi universitari italiani), organizzato in collaborazione con l’Università di Pisa e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, dal titolo “Timing del parto”, sotto la presidenza di Paolo Mannella e Tommaso Simoncini.

L’evento ha affrontato un tema di grande attualità e rilevanza clinica: l’ottimizzazione del momento della nascita in un contesto caratterizzato da un crescente aumento della compresenza di più patologie materne e fetali. In questo scenario, un’attenta e strutturata valutazione della gravidanza consente di individuare la tempistica più appropriata per l’intervento, contribuendo in modo significativo alla riduzione dei rischi materno-fetali.

Durante il corso sono stati approfonditi i criteri decisionali relativi al timing del parto, con particolare attenzione agli approcci e alle procedure più indicate per la personalizzazione dell’assistenza su ciascuna paziente secondo la medicina basata sull’evidenza. Il confronto multidisciplinare ha permesso di evidenziare come ciò rappresenti un elemento chiave per migliorare gli esiti clinici.

Contributo centrale, sia in sessioni dedicate sia nelle discussioni plenarie, anche da parte delle ostetriche, a testimonianza di come il raggiungimento di risultati ottimali nel percorso nascita passi necessariamente attraverso un lavoro di squadra condiviso e integrato.

“All’evento hanno partecipato alcuni tra i maggiori esperti dell’ostetricia italiana – dichiara Paolo Mannella - confermando il ruolo sempre più centrale della realtà pisana come punto di riferimento nel panorama nazionale della disciplina”.

“Il successo dell’iniziativa – conclude Tommaso Simoncini - conferma il ruolo strategico dell’Agui nella promozione della formazione continua e nella diffusione della cultura scientifica in ambito ginecologico e ostetrico. L’appuntamento pisano si consolida così come un riferimento di rilievo per gli specialisti del settore”.

Fonte: Aou Pisa - Ufficio stampa

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