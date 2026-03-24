Taglio erba, a Pisa partiti gli interventi

Con l’inizio del mese di marzo è ripartito nel comune di Pisa il servizio programmato di taglio dell’erba sopra e sotto i marciapiedi, comprese le piccole aiuole e le formelle degli alberi, oltre agli interventi sui cigli stradali e nelle scarpate, attività curata da Pisamo sulla base della programmazione definita dall’Amministrazione comunale.

Il servizio è iniziato il 2 marzo e proseguirà per tutta la stagione vegetativa, con interventi organizzati secondo un calendario suddiviso per zone della città e con passaggi ripetuti fino all’autunno, quando la crescita dell’erba rallenta e le condizioni meteo non consentono più di lavorare con continuità.

Per garantire una copertura ordinata di tutto il territorio comunale, la città è stata suddivisa in più zone operative, che comprendono il centro storico, i quartieri a nord e a sud dell’Arno, l’area di Ospedaletto e il litorale. Le squadre intervengono progressivamente in ciascuna zona seguendo un programma stabilito, così da assicurare interventi regolari in tutta la città.

Il piano di lavoro prevede più passaggi nel corso della stagione, con almeno sei tagli per ogni zona tra marzo e novembre. Per completare un ciclo su tutto il territorio comunale sono necessari in media circa 50-60 giorni di lavoro, al termine dei quali le squadre riprendono dal primo quartiere e ricominciano il giro secondo lo stesso ordine. Questo sistema consente di mantenere il decoro urbano durante tutto il periodo di maggiore crescita della vegetazione.

Dall’inizio di marzo sono già stati effettuati interventi in diverse parti della città, tra cui alcune zone del centro storico, Porta a Lucca, Pratale, Riglione e Oratoio, oltre a Ospedaletto e a varie aree del litorale. Per quanto riguarda i cigli stradali e le scarpate, i lavori sono stati eseguiti anche nelle zone di Cisanello, Pisanova, Ospedaletto, Riglione-Oratoio, Coltano e nell’area dell’Aurelia sud.

Gli interventi stanno proseguendo in questi giorni in altri quartieri cittadini e sul litorale, dove è previsto anche il completamento dei lavori a Marina di Pisa e un intervento straordinario lungo la ciclopista del Trammino.

Oltre al taglio lungo strade e marciapiedi, il servizio comprende anche la manutenzione delle aree di pertinenza stradale, cioè spazi verdi senza arredi o elementi di decoro, distribuiti in varie parti del territorio comunale, e la pulizia della vegetazione lungo alcuni tratti degli argini dell’Arno interessati da percorsi ciclopedonali.

Su queste aree gli interventi vengono effettuati più volte durante la stagione, con una programmazione specifica coordinata anche con gli altri enti competenti.

Le tempistiche dei lavori possono variare in base alle condizioni meteorologiche, perché la pioggia o il terreno bagnato non consentono di effettuare il taglio in sicurezza. Per questo motivo il calendario viene aggiornato costantemente, mantenendo comunque l’obiettivo di completare tutti i passaggi previsti.

Il servizio viene svolto ogni giorno da più squadre operative, con attrezzature diverse a seconda delle zone di intervento, così da garantire maggiore rapidità ed efficacia su tutto il territorio comunale.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è assicurare pulizia, sicurezza e decoro urbano in tutti i quartieri, attraverso una programmazione continua che accompagnerà la città per tutta la stagione di crescita dell’erba, con controlli costanti sull’andamento degli interventi e sulla copertura di tutte le zone.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

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