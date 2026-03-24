Teatro Shalom, riprogrammato lo spettacolo "Edith Piaf L'usignolo non canta più"

Il Teatro Shalom comunica che lo spettacolo in abbonamento "Edith Piaf L'usignolo non canta più" di Melania Giglio, programmato per domenica 18 gennaio 2026 ore 17.15 e annullato per grave indisponibilità di un attore, è stato riprogrammato per domenica 29 marzo 2026 ore 17,15.

ANNULLAMENTO: Domenica 18 gennaio 2026 ore 17,15

RIPROGRAMMAZIONE: Domenica 29 marzo 2026 ore 17,15

Comp.BIS TREMILA srl

Edith Piaf

L'usignolo non canta più

di Melania Giglio

regia Daniele Salvo

con Melania Giglio, Martino Duane

Siamo nel 1960 nell’appartamento di Edith. Una serie di eventi si sono susseguiti nella vita di questa piccola donna: lutti, incidenti, amori, liti, solitudine, alcol, gioie, successi e canzoni. Tutto si è abbattuto sull’usignolo come un uragano, l’usignolo non canta più. L’artrite l’ha resa gobba, l’alcol e i medicinali l’hanno resa gonfia e senza capelli, i lutti hanno ferito la sua voglia di vivere. Ma improvvisamente qualcuno bussa alla sua porta e arriva a profanare questo buio: Bruno Coquatrix, impresario dell’Olympia.

Lo spettacolo ripercorre i giorni che precedettero la storica esibizione sul palco dell’Olympia, dalla fine del 1960 alla primavera del 1961. Un racconto arricchito da canzoni dal vivo che omaggia una delle più belle e strazianti voci della canzone moderna. Questo racconto, arricchito da canzoni eseguite rigorosamente dal vivo – tra le altre L’accordéoniste, La vie en rose, Milord – vuole essere un omaggio a una delle voci più belle e strazianti della canzone moderna.