Firenze, tenta di rapinare un bar minacciando il proprietario con una mini motosega: arrestato 36enne

È successo nel pomeriggio di domenica 22 marzo a Firenze, dove un uomo di 36 anni ha tentato di rapinare un bar minacciando il titolare con una mini motosega. Il colpo è stato sventato grazie all'intervento tempestivo della Polizia, che ha arrestato il sospettato.

Secondo quanto riferito dagli agenti, l'allarme è stato lanciato dal proprietario dell'esercizio, in via delle Panche, che ha raccontato di essere stato minacciato dall'uomo, il quale avrebbe estratto l'attrezzo da una busta di plastica per intimidirlo e costringerlo a consegnare il denaro.

All'arrivo delle Volanti, il 36enne si trovava ancora all'interno del locale. In base a una prima ricostruzione, accortosi della presenza della Polizia, avrebbe nascosto la mini motosega nella busta, allontanandosi temporaneamente per poi tornare poco dopo armato di un coltello, utilizzato anch’esso per minacciare il titolare.

L'uomo, cittadino italiano, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato con l'accusa di tentata rapina aggravata. Al termine delle procedure di rito è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, condotto in tribunale per il rito direttissimo.

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