La giornalista d'inchiesta Tiziana Alterio in anteprima nazionale a Colle di Val d'Elsa

Dopo due anni di intenso lavoro d’inchiesta la giornalista indipendente Tiziana Alterio ha scelto Colle di Val d’Elsa per aprire il suo ciclo di incontri dal titolo Intelligenza Umana che la vedrà impegnata con una serie di tappe in tutta Italia.

Giovedì 26 marzo alle 21 presso il cinema teatro Sant’Agostino di Colle di Val d’Elsa avrà luogo dunque un appuntamento in anteprima assoluta nazionale, nato grazie all’impegno organizzativo del gruppo Valdelsa Attiva, liberi cittadini per la Costituzione. La giornalista presenterà il suo ultimo libro Padroni nell’ombra, pubblicato a fine 2025, e il film Il grande risveglio, in distribuzione attraverso un circuito indipendente a partire da settembre prossimo.

Il libro racconta di una nuova generazione che ha silenziosamente conquistato le leve del potere negli Stati Uniti influenzando le scelte non solo del governo statunitense ma anche degli altri grandi Paesi occidentali. Sono questi i protagonisti della nuova finanza globale, giovani leader di grandi multinazionali che formano un nuovo “Stato profondo” irrorato da contratti governativi miliardari.

Si tratta insomma di una nuova élite che sta acquisendo un potere così grande da averci fatto piombare in una “tecno-oligarchia finanziaria”. Secondo la giornalista sono i nuovi colonizzatori del 21° secolo, agiscono all’ombra dei governi e lasciano dietro di sé morti, distruzione e violazione delle libertà fondamentali.

Il film Il grande risveglio, a cui hanno lavorato sia la giornalista che il regista Paolo Cassina, vuole lanciare invece un messaggio di speranza attraverso il racconto di un mondo che non si lascia schiacciare dalla paura e dai vecchi sistemi di potere ma che sa reinventarsi, scegliere, immaginare e percorrere alternative reali.

Il film racconta di persone che stanno sconfiggendo il sistema globalista, che si impegnano in progetti di buona educazione, buona impresa e buona agricoltura. Si parla di nuova modalità strategica ed efficace per oltrepassare con naturalezza un modello ormai fallimentare, quello capitalista predatorio che ha creato infelicità, alimentato paure, disuguaglianze e povertà. Il punto di partenza è un risveglio spirituale interiore, una riconnessione profonda con sé stessi, gli altri e la Madre Terra passando dalla “globalizzazione” a una nuova “localizzazione”.

“Dobbiamo ritornare a fidarci dell’intelligenza umana, quella che nasce dall’empatia, dall’ascolto reciproco, dal coraggio di fare riflessioni scomode per decifrare la realtà così complessa nella quale stiamo vivendo – racconta Tiziana Alterio – e useremo proprio questa intelligenza per parlare del “passaggio epocale” che stiamo vivendo: dalla manipolazione al risveglio di coscienza, dalla solitudine al contatto umano, dalla paura alle scelte consapevoli”.

Tiziana Alterio è giornalista d’inchiesta indipendente, scrittrice e attivista. Ha lavorato per la Rai e Mediaset. Dal 2002 ha viaggiato come reporter in Africa, Asia, Sud America e Paesi arabi. E’ esperta di tematiche europee con particolare attenzione per l’area del Sud Europa e del Mediterraneo.

Fonte: Valdelsa Attiva