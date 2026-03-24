Tramvia per Bagno a Ripoli, vanno avanti i lavori

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Vanno avanti i lavori per la realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli.

In viale Giannotti per un intervento legato ai sottoservizi (acquedotto) per due notti scatterà la chiusura di viale Giannotti tra via Scala e via Accolti. Il provvedimento sarà in vigore dalle 21 alle 6 da domani, mercoledì 25, a venerdì 27 marzo. I veicoli in uscita città potranno utilizzare il percorso alternativo via Scala-via di Ripoli-via Accolti-viale Giannotti.

Saranno effettuati sempre di notte i lavori in corrispondenza dell’incrocio tra viale Europa e la rampa di discesa sul viale del Viadotto Marco Polo (direttrice uscita città). In alternativa i mezzi provenienti da via De Nicola/via Generale Dalla Chiesa e diretti in direzione di Gavinana dovranno utilizzare il Ponte di Varlungo e via di Villamagna.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

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