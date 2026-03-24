Tuscany X.0, il 25 marzo presentazione risultati e confronto sulle prospettive del progetto

Avviato nel 2023 con lo scopo di supportare la pubblica amministrazione e le piccole e medie imprese della Toscana nella trasformazione digitale e green, si è da poco concluso Tuscany X.0.

Il progetto (uno dei 13 italiani vincitori, su 41 domande presentate, del bando Europeo per la creazione di un European Digital Innovation Hub) coordinato dal Polo Tecnologico di Navacchio e Gate 4.0, Distretto tecnologico della manifattura avanzata della Regione, e del quale fa parte un network allargato di 13 partner provenienti dal mondo industriale, accademico e della ricerca: Confindustria Toscana attraverso il suo Digital Innovation Hub, Artes 4.0, Eurosportello Confesercenti, EDI.it di Confcommercio, il Cnr, le Università di Firenze, Pisa, Siena, e le tre Scuole di Alti studi toscane: Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, e IMT.

Per illustrarne risultati e prospettive di sviluppo è stato organizzato un momento di sintesi che si svolgerà mercoledì 25 marzo a partire dalle ore 10 in Sala Pegaso a Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze (piazza Duomo 10).

Alle ore 12 è previsto un punto stampa al quale parteciperanno l’assessore a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marras , il coordinatore del progetto Andrea di Benedetto e il coordinatore tecnico Andrea Bonaccorsi.

Programma

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