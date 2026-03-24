Tutto esaurito al Verdi per la band del Rotary

Nella serata di venerdì 20 marzo, il Teatro Verdi ha fatto registrare il tutto esaurito in occasione dello spettacolo della Band del Rotary Club, promosso a sostegno del progetto rotariano delle borse di studio sportive, iniziativa volta a favorire l’accesso allo sport per i giovanissimi delle scuole primarie del territorio.

La serata si è distinta non solo per la qualità musicale, ma anche per l’alto valore sociale dell’iniziativa, che ha visto una partecipazione ampia e sentita da parte della comunità. Un segnale importante di attenzione e condivisione verso i progetti di solidarietà che il Rotary porta avanti con continuità.

Il programma musicale, articolato e coinvolgente, ha accompagnato il pubblico, alternando momenti di grande energia a passaggi più intensi ed emozionanti, tra cui i sentiti omaggi dedicati al ricordo di figure significative per la comunità locale.

Particolarmente significativa la presenza delle autorità e dei rappresentanti istituzionali: il Sindaco, l’Assessore alla Cultura, esponenti degli altri Rotary Club del territorio e numerosi rappresentanti del mondo associativo locale, a testimonianza di una rete viva e collaborativa al servizio del bene comune.

Il successo dell’iniziativa conferma il valore della sinergia tra istituzioni, associazioni e cittadini, nonché il ruolo del Rotary Club quale promotore di progetti concreti a favore della comunità.

Un ringraziamento sentito va a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento e a quanti, con la loro partecipazione, hanno reso possibile una serata di alto profilo culturale e solidale.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate