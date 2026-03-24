Tutto esaurito al Verdi per la band del Rotary

Cultura Santa Croce sull'Arno
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Nella serata di venerdì 20 marzo, il Teatro Verdi ha fatto registrare il tutto esaurito in occasione dello spettacolo della Band del Rotary Club, promosso a sostegno del progetto rotariano delle borse di studio sportive, iniziativa volta a favorire l’accesso allo sport per i giovanissimi delle scuole primarie del territorio.

La serata si è distinta non solo per la qualità musicale, ma anche per l’alto valore sociale dell’iniziativa, che ha visto una partecipazione ampia e sentita da parte della comunità. Un segnale importante di attenzione e condivisione verso i progetti di solidarietà che il Rotary porta avanti con continuità.

Il programma musicale, articolato e coinvolgente, ha accompagnato il pubblico, alternando momenti di grande energia a passaggi più intensi ed emozionanti, tra cui i sentiti omaggi dedicati al ricordo di figure significative per la comunità locale.

Particolarmente significativa la presenza delle autorità e dei rappresentanti istituzionali: il Sindaco, l’Assessore alla Cultura, esponenti degli altri Rotary Club del territorio e numerosi rappresentanti del mondo associativo locale, a testimonianza di una rete viva e collaborativa al servizio del bene comune.

Il successo dell’iniziativa conferma il valore della sinergia tra istituzioni, associazioni e cittadini, nonché il ruolo del Rotary Club quale promotore di progetti concreti a favore della comunità.

Un ringraziamento sentito va a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento e a quanti, con la loro partecipazione, hanno reso possibile una serata di alto profilo culturale e solidale.

Fonte: Ufficio stampa

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